Manovre nerazzurre

Bastoni-Inter, l'addio è possibile: ecco perché può finire al Barcellona o in Premier

Alessandro Bastoni può lasciare l'Inter a fine stagione. Kalulu, Barcellona e bilancio: ecco perché il difensore è in uscita

17 Mar 2026 - 08:37
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Il dolore alla tibia procuratosi nel derby e che gli ha fatto saltare l'Atalanta (è invece previsto il suo ritorno contro la Fiorentina) è forse inferiore a tutto ciò che ha dovuto sopportare dopo il caso Kalulu e, anche per questo, Alessandro Bastoni può pensare di lasciare l'Italia almeno quanto l'Inter ragiona su una sua eventuale partenza a fine stagione.

Sirene estere: il Barcellona e il "clima ostile" in Italia

 Le sirene del Barcellona suonano da tempo, non è certo una novità, ma mai come in queste settimane si sta facendo largo l'ipotesi, rilanciata da La Gazzetta dello Sport, di una cessione, ovviamente all'estero sia perché in questo momento in Italia non c'è tifoseria - oltre a quella interista - disposta a perdonargli la simulazione contro la Juventus sia perché l'ingaggio da 5 milioni di euro frena qualsiasi bilancio delle squadre nostrane.

Strategia Inter: perché sacrificare Bastoni e non Thuram?

 Con la proiezione di un'annata con ricavi inferiori a quelli dello scorso anno causa eliminazione prematura dalla Champions League, è naturale aspettarsi una cessione top in casa nerazzurra: questione di bilancio, ma anche di volontà di rifondazione di un gruppo che ha dato tanto a partire da Conte, passando per Inzaghi e finendo con Chivu. Ecco, Bastoni più di Thuram (arrivato a parametro zero, quindi sarebbe maxi-plusvalenza) potrebbe fare incassare quei 50 milioni di euro utili per poi puntare su altri giocatori. L'Inter ci pensa anche per via di alcuni errori, soprattutto nei match europei, che hanno aperto il capitolo delle riflessioni vicino a Viale della Liberazione.

Il fattore Premier League: 50 milioni per rifondare

 Oltre al sopracitato Barcellona potrebbe farsi viva anche la Premier League: ora il difensore, così come il club, pensa soprattutto a conquistare lo scudetto, poi sarà il momento di sedersi a un tavolo e parlare. E capire se, davvero, le strade potranno separarsi dopo sette stagioni, sette trofei e l'amore incondizionato (vedi striscione prima dell'Atalanta) dei tifosi.

I giornali sportivi: martedì 17 marzo 2026

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