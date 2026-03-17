Bastoni-Inter, l'addio è possibile: ecco perché può finire al Barcellona o in Premier

Le sirene del Barcellona suonano da tempo, non è certo una novità, ma mai come in queste settimane si sta facendo largo l'ipotesi, rilanciata da La Gazzetta dello Sport, di una cessione, ovviamente all'estero sia perché in questo momento in Italia non c'è tifoseria - oltre a quella interista - disposta a perdonargli la simulazione contro la Juventus sia perché l'ingaggio da 5 milioni di euro frena qualsiasi bilancio delle squadre nostrane.