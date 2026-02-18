Michael Schumacher "non comparirà più in pubblico"

Il 29 dicembre 2013 ha segnato una frattura nella storia dello sport. Da quel giorno, dopo il grave incidente sugli sci a Méribel, Michael Schumacher è scomparso dalla scena pubblica, custodito dall’affetto della moglie Corinna e dei figli. A gennaio ha compiuto 56 anni, ma la sua vita da allora è rimasta lontana dai riflettori, protetta da un riserbo che la famiglia non ha mai voluto tradire.

Le parole di chi lo conosce

A riportare un aggiornamento, con grande misura, è stato il giornalista britannico Craig Scarborough, che segue la Formula 1 da decenni e ha incontrato Schumacher molte volte nel corso della carriera. Parlando con una persona “molto, molto vicina” all’ex pilota, ha spiegato - al Sun - che non ci saranno apparizioni pubbliche in futuro. Le condizioni attuali, per quanto possibili nella sua situazione, sarebbero stabili e seguite con la massima cura. Il silenzio resta una scelta precisa.

La forza della famiglia

Chi gli è rimasto accanto conosce la delicatezza della situazione. Flavio Briatore, che lo lanciò in Formula 1 ai tempi della Benetton, ha spiegato di preferire ricordarlo sorridente dopo una vittoria. Jean Todt, amico di lunga data, ha raccontato di continuare a fargli visita e di guardare con lui i Gran Premi in televisione. Nel documentario del 2021 dedicato alla sua vita, Corinna Schumacher ha parlato con grande dignità della quotidianità familiare: terapie, presenza costante, il desiderio di mantenere vivo quel legame che per Michael è sempre stato centrale.