Milano-Cortina 2026: Braathen vince l'oro nel gigante e regala al Brasile la prima medaglia in un'Olimpiade invernale
A Bormio precede gli svizzeri Odermatt e Meillard
© Getty Images
Lucas Pinheiro Braathen fa la storia. A Bormio, sotto una fitta nevicata, il brasiliano di origini norvegesi vince il gigante maschile a Milano-Cortina 2026 e regala al suo paese la prima medaglia di sempre in un'Olimpiade invernale. Partito con il pettorale numero uno, Braathen domina la prima manche e rifila 95 centesimi a Odermatt e 1"57 a Meillard. Alla fine si impone davanti ai due svizzeri. Per quanto riguarda gli azzurri, caduto Alex Vinatzer nella seconda manche dopo l'undicesimo posto nella prima. Giovanni Franzoni ha chiuso con il 24mo tempo. De Aliprandini e Kastlunger sono usciti nella prima manche
"Non so cosa dire. Un brasiliano campione olimpico nello sci alpino!", ha commentato commosso Braathen: "Nella prima manche ho sciato solido, con efficacia, e nella seconda sono rimasto composto, volevo spingere. Spero solo che i brasiliani a casa guardino questa cosa e capiscano che la differenza è un superpotere: non importa il background, il colore della pelle, da dove arrivi. Ogni sogno è tuo da seguire", ha aggiunto.