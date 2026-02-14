Milano-Cortina 2026: Braathen vince l'oro nel gigante e regala al Brasile la prima medaglia in un'Olimpiade invernale

"Non so cosa dire. Un brasiliano campione olimpico nello sci alpino!", ha commentato commosso Braathen: "Nella prima manche ho sciato solido, con efficacia, e nella seconda sono rimasto composto, volevo spingere. Spero solo che i brasiliani a casa guardino questa cosa e capiscano che la differenza è un superpotere: non importa il background, il colore della pelle, da dove arrivi. Ogni sogno è tuo da seguire", ha aggiunto.