SERIE B

Serie B: il Monza batte l’Avellino e sale al 2º posto

I brianzoli si impongono 2-1 in rimonta al Brianteo: la squadra di Bianco torna a -3 dal Venezia capolista

08 Feb 2026 - 17:07
© italyphotopress

© italyphotopress

Si chiude con un importante successo per il Monza la 23ª giornata di Serie B. I brianzoli battono infatti 2-1 l’Avellino al Brianteo, dove Biasci porta avanti gli ospiti (52’), mentre Cutrone (78’) e Pessina (rigore 86’) ribaltano tutto a favore dei padroni di casa: per l’ex Como è il primo gol coi biancorossi. La formazione di Bianco sale così a 47 punti, sorpassando Palermo e Frosinone in classifica e prendendosi il secondo posto: è -3 dal Venezia capolista.

Al Brianteo va in scena Monza-Avellino, match che registra il suo primo grande episodio intorno alla mezz’ora. Azzi prova una conclusione di potenza in area e il suo tiro sbatte sul braccio di Enrici, portando Marinelli ad assegnare un calcio di rigore ai padroni di casa: il Var richiama però l’arbitro per mostrargli come il difensore ospite stesse tentando di togliere il braccio e il direttore di gara revoca quindi il penalty. Né la squadra di Bianco né quella di Biancolino trovano il colpo per sbloccare la gara e il primo tempo si chiude allora sullo 0-0, risultato che cambia però al 52’: Biasci sorprende infatti Thiam con un destro da fuori area e porta in vantaggio l’Avellino. Il Monza non ci sta e si riversa in avanti alla ricerca del pareggio, trovandolo al 78’: a fare 1-1 di testa è Cutrone, al primo gol con la maglia biancorossa. I brianzoli insistono e all’86’ salgono pure sul 2-1: Marinelli fischia un rigore per un fallo di mano di Fontanarosa e Pessina batte Daffara dagli undici metri. Grazie a questo successo, il Monza si porta a 47 punti e si prende il secondo posto, a -3 dal Venezia capolista: superate in graduatoria Frosinone e Palermo. L’Avellino resta invece dodicesimo, con 28 punti.

