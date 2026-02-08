Serie B: il Monza batte l’Avellino e sale al 2º posto

Al Brianteo va in scena Monza-Avellino, match che registra il suo primo grande episodio intorno alla mezz’ora. Azzi prova una conclusione di potenza in area e il suo tiro sbatte sul braccio di Enrici, portando Marinelli ad assegnare un calcio di rigore ai padroni di casa: il Var richiama però l’arbitro per mostrargli come il difensore ospite stesse tentando di togliere il braccio e il direttore di gara revoca quindi il penalty. Né la squadra di Bianco né quella di Biancolino trovano il colpo per sbloccare la gara e il primo tempo si chiude allora sullo 0-0, risultato che cambia però al 52’: Biasci sorprende infatti Thiam con un destro da fuori area e porta in vantaggio l’Avellino. Il Monza non ci sta e si riversa in avanti alla ricerca del pareggio, trovandolo al 78’: a fare 1-1 di testa è Cutrone, al primo gol con la maglia biancorossa. I brianzoli insistono e all’86’ salgono pure sul 2-1: Marinelli fischia un rigore per un fallo di mano di Fontanarosa e Pessina batte Daffara dagli undici metri. Grazie a questo successo, il Monza si porta a 47 punti e si prende il secondo posto, a -3 dal Venezia capolista: superate in graduatoria Frosinone e Palermo. L’Avellino resta invece dodicesimo, con 28 punti.