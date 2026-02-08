Furlani vittorioso nel lungo di Metz con il nuovo record italiano indoor di 8,39
Il campione del mondo autore di una straordinaria prestazione con cui migliora il suo primato indoor al termine di una sensazionale sfida con il bulgaro Saraboyukovdi Redazione Sprintnews
© Grana/Fidal
Mattia Furlani vince la gara di salto in lungo del meeting francese di Metz con l'eccellente misura di 8.39, grazie al quale migliora di 2 centimetri il suo record italiano al coperto, pareggiando quello all'aperto ottenuto in occasione della vittoria iridata di Tokyo, ma sensazionale impresa anche del bulgaro Bozhidar Saraboyukov che si piazza in seconda posizione con la stessa misura, ma con un secondo peggior salto di 8.37 rispetto all'8,38 dell'azzurro.
Nella gara valida quale prova Silver del World Indoor Tour, il bulgaro campione europeo indoor l'anno scorso ad Apeldoorn proprio davanti a Furlani, ha migliorato a sua volta il proprio primato nazionale con un personale progresso di ben 13 centimetri, candidandosi quindi per essere un rivale estremamente pericoloso per l'italiano sulla strada che lo porterà tra il 20 e il 22 marzo a Torun, in Polonia, a difendere il suo titolo iridato conquistato nel 2025 a Nanchino in Cina.
Per il fenomenale atleta azzurro, che proprio ieri ha compiuto 21 anni, ancora una volta una serie di salti lunghissimi con un primo nullo, 8.38, 8.33, 8.28, la misura vincente e ancora 8.23 ricordando come Mattia avesse già ampiamente convinto nelle prime due uscite agonistiche dell'anno, vincendo nel meeting di Parigi con 8.33 e poi in quello di Ostrava con 8,30.