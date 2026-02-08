Furlani vittorioso nel lungo di Metz con il nuovo record italiano indoor di 8,39

Per il fenomenale atleta azzurro, che proprio ieri ha compiuto 21 anni, ancora una volta una serie di salti lunghissimi con un primo nullo, 8.38, 8.33, 8.28, la misura vincente e ancora 8.23 ricordando come Mattia avesse già ampiamente convinto nelle prime due uscite agonistiche dell'anno, vincendo nel meeting di Parigi con 8.33 e poi in quello di Ostrava con 8,30.