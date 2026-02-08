ATLETICA

Furlani vittorioso nel lungo di Metz con il nuovo record italiano indoor di 8,39

Il campione del mondo autore di una straordinaria prestazione con cui migliora il suo primato indoor al termine di una sensazionale sfida con il bulgaro Saraboyukov

di Redazione Sprintnews
08 Feb 2026 - 16:56
© Grana/Fidal

© Grana/Fidal

Mattia Furlani vince la gara di salto in lungo del meeting francese di Metz con l'eccellente misura di 8.39, grazie al quale migliora di 2 centimetri il suo record italiano al coperto, pareggiando quello all'aperto ottenuto in occasione della vittoria iridata di Tokyo, ma sensazionale impresa anche del bulgaro Bozhidar Saraboyukov che si piazza in seconda posizione con la stessa misura, ma con un secondo peggior salto di 8.37 rispetto all'8,38 dell'azzurro.

Nella gara valida quale prova Silver del World Indoor Tour, il bulgaro campione europeo indoor l'anno scorso ad Apeldoorn proprio davanti a Furlani, ha migliorato a sua volta il proprio primato nazionale con un personale progresso di ben 13 centimetri, candidandosi quindi per essere un rivale estremamente pericoloso per l'italiano sulla strada che lo porterà tra il 20 e il 22 marzo a Torun, in Polonia, a difendere il suo titolo iridato conquistato nel 2025 a Nanchino in Cina.

Per il fenomenale atleta azzurro, che proprio ieri ha compiuto 21 anni, ancora una volta una serie di salti lunghissimi con un primo nullo, 8.38, 8.33, 8.28, la misura vincente e ancora 8.23 ricordando come Mattia avesse già ampiamente convinto nelle prime due uscite agonistiche dell'anno, vincendo nel meeting di Parigi con 8.33 e poi in quello di Ostrava con 8,30.

furlani
mattia furlani
salto in lungo
lungo

Ultimi video

01:10
MCH VILLAGGIO OLIMPICO MCH

Il villaggio olimpico di Milano-Cortina prende vita

00:41
MCH PENNETTA/SCHIAVONE TEDOFORE MCH

Pennetta e Schiavone tedofore a Milano

02:41
MCH MAHMOOD TEDOFORO 05-02 MCH

Mahmood tedoforo nel centro di Milano

02:06
MCH TORCIA PIAZZA DUOMO MCH

L'arrivo della fiamma olimpica in Duomo e l'accensione del braciere

00:56
MCH BUONFIGLIO TEDOFORO 05-02 MCH

Chivu consegna la fiaccola olimpica al presidente del Coni Buonfiglio

01:23
DICH PARATICI FIORENTINA DICH

Paratici: "Mettiamo la testa nel carro armato"

02:29
MCH MATTARELLA INCONTRA ATLETI ITALIANI MCH

Milano-Cortina 2026: Mattarella incontra gli azzurri

01:14
VOX POPULI MILANESI E L'OLIMPIADE 4/2 SRV

Ecco come i milanesi aspettano l'Olimpiade: chi sogna e chi non ne sa molto

00:10
CLIP MILANESE OLIMPIADI NOTO 4/2 SRV

Dove arriverà la prima medaglia? Nuoto! Un'Olimpiade un po' confusa

02:14
DICH IASCONE DIRETTRICE CERIMONIE MICO26 DICH

Iascone: "La cerimonia d'apertura a San Siro? Prove bagnate, speriamo fortunate"

02:32
Barone: "Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono pronte a battere tutti i record"

Barone: "Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono pronte a battere tutti i record"

02:32
Milano-Cortina in numeri

Milano-Cortina in numeri

01:33
Attesa per l'Olimpiade

Attesa per l'Olimpiade

05:07
Olimpiadi, -3 all'inizio

Olimpiadi, -3 all'inizio

01:40
La ripartenza di Sinner

La ripartenza di Sinner

01:10
MCH VILLAGGIO OLIMPICO MCH

Il villaggio olimpico di Milano-Cortina prende vita

I più visti di Atletica

Battocletti: debutto in pista nei 1500 indoor di Madrid con il record italiano nel mirino

Battocletti: record italiano eguagliato sui 1500 indoor a Madrid

Falocchi: "Volevo smettere ma ora sogno la maglia azzurra per i mondiali di Torun"

Furlani ancora in pedana nel salto in lungo di Metz

Addio a Dick Fosbury, l'atleta che rivoluzionò il salto in alto

Aouani firma il nuovo record italiano in maratona: 2h07'16 a Barcellona

Notizie del giorno
Vedi tutti
17:07
Cutrone e Pessina ribaltano l'Avellino, oggi il Monza tornerebbe in A diretto
17:06
Ordonez regala i tre punti a Cuesta al 95': ora per Italiano è crisi vera
16:56
Furlani: vittoria con record italiano indoor di 8,39 nel lungo di Metz
16:49
Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati di oggi 8 febbraio 2026
16:45
Italia d'argento nella staffetta mista di biathlon trascinata da Wierer e Vittozzi