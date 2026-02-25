Champions League, il Real Madrid perde Mbappé per il Benfica

25 Feb 2026 - 12:21
Brutte notizie in casa Real Madrid: Kylian Mbappé non è stato convocato per il ritorno dei playoff di Champions League contro il Benfica. Il francese è ai box per un problema al ginocchio sinistro e sarà costretto a saltare anche la sfida di campionato contro il Getafe in programma lunedì prossimo. I Blancos questa sera partiranno dalla vittoria per 1-0 dell'andata. Di seguito la lista completa dei convocati: 

  • Portieri: Courtois, Lunin, Fran Gonzalez
  • Difensori: Carvajal, Alaba, Alexander-Arnold, Asencio, Carreras, Fran Garcia, Rudiger, Mendy
  • Centrocampisti: Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Guler, Cestero, Manuel Angel, Palacios, Thiago
  • Attaccanti: Vinicius, Gonzalo Garcia, Brahim Diaz, Mastantuono
