Sassuolo, Pinamonti: "Non ci accontentiamo. Nazionale? È un obiettivo"

Nel corso di un'intervista al Corriere dello Sport, Andrea Pinamonti ha fatto il punto sul momento del Sassuolo. Queste le parole dell'attaccante neroverde: "Siamo soddisfatti, ma non ci accontentiamo e proviamo a salire. Mi piace l’umiltà di capire ciò che siamo, non ci siamo dati un traguardo. Guardiamo a ogni singola gara per poi tirare le somme, consapevoli di quanto sia difficile. Contenti di dove stiamo e del margine dietro, ma questa Serie A resta difficile e imprevedibile. Grosso? Si è creato un ottimo rapporto fin dall’estate. Mi ha sempre parlato, mi ha dato consigli utili". Un passaggio anche sull'Italia: "Ci penso, è normale...ce l’ho in testa come obiettivo. Voglio migliorarmi giorno per giorno per arrivarci".