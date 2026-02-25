Designazioni arbitrali: Roma-Juve a Sozza. Turno di riposo per Chiffi e Piccinini
Le scelte dell'Aia per il 27esimo turno dopo le proteste di Napoli e Milan. Fabbri per Inter-Genoa, Massa sarà l'arbitro di Cremonese-Milan
© Getty Images
Ufficiali le designazioni arbitrali per la 27esima giornata di Serie A. Sozza dirigerà Roma-Juventus, Fabbri Inter-Genoa, mentre per Cremonese-Milan è stato scelto Massa. Turno di riposo per Chiffi e Piccinini dopo gli episodi contestati di Atalanta-Napoli e Milan-Parma.
Serie A, le designazioni per la 27esima giornata:
Parma-Cagliari. Arbitro: Massimi. Assistenti: Preti-Barone. Quarto uomo: Collu. Var: Giua. Avar: Mazzoleni.
Como-Lecce. Arbitro: Fourneau. Assistenti: Vecchi-Mastrodonato. Quarto uomo: Marcenaro. Var: Marini. Avar: Manganiello.
Verona-Napoli. Arbitro: Colombo. Assistenti: Dei Giudici-Rossi. Quarto uomo: Bonacina. Var: Gariglio. Avar: Di Bello.
Inter-Genoa. Arbitro: Fabbri. Assistenti: Zingarelli-Bercigli. Quarto uomo: Perri. Var: Maggioni. Avar: Guida.
Cremonese-Milan. Arbitro: Massa. Assistenti: Meli-Alassio. Quarto uomo: Ayroldi. Var: Guida. Avar: Maggioni.
Sassuolo-Atalanta. Arbitro: Marchetti. Assistenti: Cipressa-Politi. Quarto uomo: Mucera. Var: Nasca. Avar: Doveri.
Torino-Lazio. Arbitro: Abisso. Assistenti: Imperiale-Cavallina. Quarto uomo: Tremolada. Var: Mazzoleni. Avar: Paterna.
Roma-Juventus. Arbitro: Sozza. Assistenti: Costanzo-Lo Cicero. Quarto uomo: Sacchi. Var: Di Bello. Avar: Di Paolo.
Pisa-Bologna. Arbitro: Feliciani. Assistenti: Baccini-Belsanti. Quarto uomo: Marinelli. Var: Di Paolo. Avar: Di Vuolo.
Udinese-Fiorentina. Arbitro: Pairetto. Assistenti: Passeri-Mondin. Quarto uomo: Rapuano. Var: Paterna. Avar: Doveri.