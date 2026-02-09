Bologna, Fenucci: "Non siamo vicini ai rinnovi di Orsolini e Lucumì"

Nel corso della presentazione di Helland e Sohm, Claudio Fenucci ha fatto il punto anche sulla questione rinnovi. Queste le parole dell'amministratore delegato del Bologna: "Stiamo incontrando gli agenti, ma non siamo vicini ai rinnovi di Orsolini e Lucumì.C'è volontà per molti di loro di restare, ma dipenderà dalla compatibilità economica tra richiesta dei giocatori e offerta del club. Negli ultimi 6 anni abbiamo avuto 4 miliardi di perdite, questo è un parametro che crea problemi. Abbiamo sempre reinvestito quello che abbiamo guadagnato dalle cessioni: o acquisendo nuovi giocatori oppure alzando il monte ingaggi ".