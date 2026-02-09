La Lazio presenta i documenti per la riqualificazione dello stadio Flaminio
"Questa mattina il Dipartimento Sport di Roma Capitale ha ricevuto dalla Ss Lazio tramite pec la documentazione necessaria per la procedura di riqualificazione, ammodernamento e ampliamento dello Stadio Flaminio (ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo numero 38 del 2021). Nei prossimi giorni gli uffici comunali competenti analizzeranno e valuteranno con attenzione il fascicolo arrivato per avviare ufficialmente l'iter del progetto attivando la conferenza dei servizi preliminare". Lo comunica in una nota Roma Capitale.