Juve, operazioni rinnovi: oggi la giornata di Yildiz, poi toccherà a Spalletti e a Mckennie

E il ritorno della Juventus ai massimi livelli passa, per forza di cose, dalla conferma dei calciatori migliori. Uno su tutti: Kenan Yilidiz. La stellina turca negli ultimi mesi ha ricevuto sondaggi e apprezzamenti da tanti top club europei (dal Manchester United al Chelsea fino al Real Madrid), ingolositi da un contratto in scadenza 2029 da 1,6 milioni a stagione: compenso non in linea con lo status raggiunto in questa stagione dall'ex Bayern Monaco.

Alla Juve sono consapevoli che la credibilità del progetto passa, anche, dalla conferma del talento turco e, in questo senso, la dirigenza ha fatto uno sforzo importante per arrivare alla fumata bianca con il calciatore e il suo entourage: accordo trovato per un quadriennale (2030) che in questa stagione frutterà a Yildiz 6 milioni di euro e dalla prossima toccherà quota 7 più bonus. Un compenso da top, il pià pagato in rosa al pari di David e alla spalle soltanto di Vlahovic, con cui la Juve ha voluto far capire al turco di essere un elemento fondamentale oggi ma anche nel progetto futuro.