Juve, operazioni rinnovi: oggi la giornata di Yildiz, poi toccherà a Spalletti e a Mckennie

Per il turco raggiunta l'intesa fino al 2030 con stipendio più che triplicato, manca soltanto l'ufficialità. Poi via alle trattative con il ct e l'americano 

07 Feb 2026 - 10:23
La Juventus ha ritrovato la via. Dopo anni tribolati, i bianconeri sembrano aver finalmente trovato un progetto tecnico su cui poter porre le basi per il futuro. L'arrivo di Luciano Spalletti non ha portato soltanto garanzie nel breve, ma fa ben sperare soprattutto sul lungo periodo: a Torino, in campo e fuori, c'è la percezione che finalmente sulla panchina della Signora sia arrivato un tecnico con cui poter costruire.

YILDIZ AL CENTRO

E il ritorno della Juventus ai massimi livelli passa, per forza di cose, dalla conferma dei calciatori migliori. Uno su tutti: Kenan Yilidiz. La stellina turca negli ultimi mesi ha ricevuto sondaggi e apprezzamenti da tanti top club europei (dal Manchester United al Chelsea fino al Real Madrid), ingolositi da un contratto in scadenza 2029 da 1,6 milioni a stagione: compenso non in linea con lo status raggiunto in questa stagione dall'ex Bayern Monaco.
Alla Juve sono consapevoli che la credibilità del progetto passa, anche, dalla conferma del talento turco e, in questo senso, la dirigenza ha fatto uno sforzo importante per arrivare alla fumata bianca con il calciatore e il suo entourage: accordo trovato per un quadriennale (2030) che in questa stagione frutterà a Yildiz 6 milioni di euro e dalla prossima toccherà quota 7 più bonus. Un compenso da top, il pià pagato in rosa al pari di David e alla spalle soltanto di Vlahovic, con cui la Juve ha voluto far capire al turco di essere un elemento fondamentale oggi ma anche nel progetto futuro. 

ANNUNCIO SHOW

Il rinnovo di Yildiz è visto come un grande traguardo dalla dirigenza bianconera e, per questo, ci si aspetta che l'annuncio possa essere pirotecnico. Non si escludono possibili sorprese già nella conferenza stampa pre Lazio di Luciano Spalletti. Dopo aver archiviato il dossier Yildiz sarà proprio quello del tecnico di Certaldo a finire sul tavolo di Giorgio Chiellini e Damein Comolli: l'ex ct in questi mesi in sella ha dimostrato di meritare il rinnovo e di essere una garanzia per un futuro luminoso per i bianconeri. 

RINNOVO MCKENNIE, LAVORI IN CORSO

Oltre a Spalletti e Yildiz, la Juve vorrebbe blindare anche un altro protagonista di questi ultimi mesi: Weston Mckennie. L'americano è in scadenza a giugno e alcuni club (tra cui anche l'Inter e alcune sqaudre di Mls) hanno già chiesto informazioni al suo entourage. La Juve, che già è corta a centrocampo, non ha intenzione di perdere a zero uno dei migliori giocatori di questa stagione. Anche per l'ex Schalke presto verranno intavolate nuove trattative per il rinnovo. La Juve vuole tornare grande e la strada sembra proprio quella giusta. 

