Nba: Detroit travolge New York, Boston recupera 22 punti a Miami

Il match clou della Eastern Conference non è stato all'altezza delle aspettative, con i New York Knicks travolti 118-80 sul campo dei Detroit Pistons. I Knicks, che avevano una striscia di otto vittorie consecutive, sono stati superati nel secondo quarto da Cade Cunningham (11 punti), che ha giocato solo 22 minuti, e dai suoi compagni di squadra, in testa alla conference (38 vittorie - 13 sconfitte). I Knicks scendono di una posizione, al terzo posto. I Boston Celtics hanno recuperato uno svantaggio di 22 punti per sconfiggere di misura i Miami Heat (98-96). Gli Heat di Andrew Wiggins (26 punti) hanno visto la squadra di casa rimontare nel terzo quarto, guidata da Jaylen Brown (29 punti, 7 rimbalzi) e Payton Pritchard (24 punti). Davion Mitchell (13 punti) ha mancato la tripla della vittoria per gli Heat negli ultimi secondi, poco dopo un blocco di Derrick White (21 punti, 5 assist). Nella sua prima partita con i Celtics, il centro montenegrino Nikola Vucevic, acquisito da Chicago alla fine della finestra di mercato, ha registrato una doppia doppia con 11 punti e 12 rimbalzi dalla panchina. I Celtics si sono così portati al secondo posto nella Eastern Conference. Anthony Edwards ha segnato 35 punti, ma i suoi Minnesota Timberwolves hanno perso in casa contro i New Orleans Pelicans (119-115). I Wolves hanno sprecato un vantaggio di 18 punti all'inizio del terzo quarto, soccombendo a Saddiq Bey (30 punti, 9 rimbalzi, 5 assist) e Zion Williamson (29 punti). Per la seconda partita dalla sorprendente partenza di James Harden per Cleveland, e la prima da quando Ivica Zubac è stato ceduto a Indiana, i Los Angeles Clippers si sono affidati a un eccellente Kawhi Leonard (31 punti, 9 rimbalzi, 7 assist) per sconfiggere i Sacramento Kings (114-111). Il due volte campione NBA (2014 con San Antonio, 2019 con Toronto), 34 anni, è l'ultima stella di un roster ancora privo di Darius Garland.