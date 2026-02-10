Gattuso in tour: cena a Milano per i giocatori del Nord, presenti anche Bartesaghi e Miretti

Se non si può fare uno stage si può sempre andare a cena. Deve aver pensato questo il ct della Nazionale Gennaro Gattuso quando gli hanno comunicato che il calendario troppo compresso non gli avrebbe consentito di ritrovarsi con gli azzurri per preparare, con un po' di tempo a disposizione, i playoff (o il playoff) che valgono nientemeno che il prossimo Mondiale. Nella serata di lunedì, come riportato dal collega Michael Cuomo, il ct, inseme a Buffon e Bonucci, è andato a cena a Milano con gli azzurri del Nord. C'erano anche due volti nuovi: Bartesaghi e Miretti, oltre a Kean e Orsolini, agli altri milanisti Gabbia e Ricci, agli interisti Bastoni, Dimarco, Barella, Frattesi e Pio Espostito e agli juventini Locatelli, Cambiaso e Gatti.