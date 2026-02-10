Gattuso in tour: cena a Milano per i giocatori del Nord, presenti anche Bartesaghi e Miretti
In vista dell'impegno (si spera doppio) dei playoff mondiali, il ct sta vedendo in questi giorni gli "azzurrabili"
Se non si può fare uno stage si può sempre andare a cena. Deve aver pensato questo il ct della Nazionale Gennaro Gattuso quando gli hanno comunicato che il calendario troppo compresso non gli avrebbe consentito di ritrovarsi con gli azzurri per preparare, con un po' di tempo a disposizione, i playoff (o il playoff) che valgono nientemeno che il prossimo Mondiale. Nella serata di lunedì, come riportato dal collega Michael Cuomo, il ct, inseme a Buffon e Bonucci, è andato a cena a Milano con gli azzurri del Nord. C'erano anche due volti nuovi: Bartesaghi e Miretti, oltre a Kean e Orsolini, agli altri milanisti Gabbia e Ricci, agli interisti Bastoni, Dimarco, Barella, Frattesi e Pio Espostito e agli juventini Locatelli, Cambiaso e Gatti.
Venerdì, impegni vari permettendo, è prevista una replica per azzurri e "azzurrabili" del Centro-Sud. Possibile la presenza di due giocatori del Cagliari che Gattuso sta valutando: Palestra e Caprile. L'idea, insomma, è quella di preparare il gruppo in vista di un momento fondamentale della stagione. E fa niente se invece delle sagome sul campo di Coverciano, per spiegare posizioni e movimenti ci si debba affidare a bicchieri, piatti e posate.