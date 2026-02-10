NAZIONALE

Gattuso in tour: cena a Milano per i giocatori del Nord, presenti anche Bartesaghi e Miretti

In vista dell'impegno (si spera doppio) dei playoff mondiali, il ct sta vedendo in questi giorni gli "azzurrabili"

10 Feb 2026 - 11:40
videovideo

Se non si può fare uno stage si può sempre andare a cena. Deve aver pensato questo il ct della Nazionale Gennaro Gattuso quando gli hanno comunicato che il calendario troppo compresso non gli avrebbe consentito di ritrovarsi con gli azzurri per preparare, con un po' di tempo a disposizione, i playoff (o il playoff) che valgono nientemeno che il prossimo Mondiale. Nella serata di lunedì, come riportato dal collega Michael Cuomo, il ct, inseme a Buffon e Bonucci, è andato a cena a Milano con gli azzurri del Nord. C'erano anche due volti nuovi: Bartesaghi e Miretti, oltre a Kean e Orsolini, agli altri milanisti Gabbia e Ricci, agli interisti Bastoni, Dimarco, Barella, Frattesi e Pio Espostito e agli juventini Locatelli, Cambiaso e Gatti.

Venerdì, impegni vari permettendo, è prevista una replica per azzurri e "azzurrabili" del Centro-Sud. Possibile la presenza di due giocatori del Cagliari che Gattuso sta valutando: Palestra e Caprile. L'idea, insomma, è quella di preparare il gruppo in vista di un momento fondamentale della stagione. E fa niente se invece delle sagome sul campo di Coverciano, per spiegare posizioni e movimenti ci si debba affidare a bicchieri, piatti e posate. 

Leggi anche
Gennaro Gattuso: è testa a testa al Torino con Baroni, difficili altre opzioni di rilievo anche se qualcuno lo ha accostato alla Lazio

Gattuso incontrerà gli azzurri anche senza stage. Novità Palestra per gli spareggi

gattuso
nazionale
playoff

Ultimi video

01:44
MCH HURACAN-SAN LORENZO 1-0 MCH

L'Huracan batte il San Lorenzo e vince il "clasico de barrio"

05:16
Conceicao: "Mi vedo a lungo alla Juve, voglio vincere qui"

Conceicao: "Mi vedo a lungo alla Juve, voglio vincere qui"

12:45
Intervista esclusiva a Juan Jesus: "Scudetto e Coppa Italia: proviamoci"

Intervista esclusiva a Juan Jesus: "Scudetto e Coppa Italia: proviamoci"

02:57
DICH OTTOLINI 2 SU MERCATO / OSIMHEN 09/02 SRV

Ottolini: "Ecco perché non abbiamo preso un centravanti. Osimhen? Fantacalcio"

00:57
DICH OTTOLINI SU RINNOVI MCKENNIE-SPALLETTI 09/02 SRV

Ottolini: "Rinnovo Spalletti? Sediamoci. E su McKennie…"

01:32
DICH OTTOLINI 1 SU OBIETTIVO CHAMPIONS09/02 SRV

Ottolini: "C'è un obiettivo troppo importante per noi"

03:05
Roma-Cagliari 2-0: gli highlights

Roma-Cagliari 2-0: gli highlights

02:59
Atalanta-Cremonese 2-1: gli highlights

Atalanta-Cremonese 2-1: gli highlights

01:15
SRV RULLO SUPERMOVIOLA ROMA-CAGLIARI 09/02 SRV

La supermoviola di Roma-Cagliari: Cristante da rosso?

01:02
SRV RULLO SUPERMOVIOLA ATALANTA-CREMONESE 09/02 SRV

La supermoviola di Atalanta-Cremonese: piove nell'auricolare dell'arbitro

03:08
SRV RULLO ARBITRI, CHE DELIRIO! (MUSICATO) 9/2 ok

Delirio arbitri, allenatori e giocatori: "Cambiamo subito"

02:00
SRV RULLO JUVE CON OTTOLINI 9/2 def

Juve, parla Ottolini: "Spalletti e McKennie? Rinnovi in lista"

03:46
MCH RIVER PLATE-TIGRE 1-4 MCH

Il tracollo del River, battuto in casa 4-1 dal Tigre

01:33
SRV RULLO MILAN AGGIORNAMENTI 9/2 OK

Milan: Leao in gruppo, Pulisic migliora per Pisa

01:33
MCH VELEZ-BOCA 2-1 MCH

Cade il Boca, battuto 2-1 dal Velez

01:44
MCH HURACAN-SAN LORENZO 1-0 MCH

L'Huracan batte il San Lorenzo e vince il "clasico de barrio"

I più visti di Nazionale

Gennaro Gattuso: è testa a testa al Torino con Baroni, difficili altre opzioni di rilievo anche se qualcuno lo ha accostato alla Lazio

Gattuso incontrerà gli azzurri anche senza stage. Novità Palestra per gli spareggi

Retegui e Pessina piegano Malta, l'Italia non brilla ma torna a vincere

Nazionale, scatto di Gattuso: atteso l'incontro decisivo con Gravina. Idea Prandelli come dt

Gattuso cambia e non dà certezze: la nuova strategia di Ringhio. Ma in attacco sarà un'Italia 'alla Mancini'

Fiducia a Kean-Retegui, Orsolini a destra: le formazioni ufficiali

Spalletti: "Peccato, partita segnata dagli episodi. Il Belgio è stato fortunato"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:19
Sala: "Per San Siro momento di gloria ma stadio non è adeguato ai tempi"
10:10
La corsa salvezza del Cagliari riparte da Mina dopo il ko a Roma
23:56
Inter, Dumfries sul suo rientro: "Sono nella fase finale, è solo questione di settimane"
23:39
Cagliari, Pisacane: "Palestra? Spetta a Gattuso dire se è da Nazionale"
22:05
Milan, Pulisic e Leao verso la convocazione per il Pisa. Saelemaekers non verrà rischiato