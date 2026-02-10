Dalla Germania: l'Inter ha individuato l'erede di Dumfries

Per sostituire un'eventuale partenza di Denzel Dumfries, Marotta e Ausilio avrebbero messo nel mirino Daniel Svensson, ventitreenne svedese attualmente in forza al Borussia Dortmund con un contratto valido fino al 2029. Il giocatore, un mancino naturale capace di adattarsi anche sulla corsia di destra, rappresenta la prima scelta della dirigenza nerazzurra nonostante una valutazione di mercato che si aggira intorno ai 30 milioni di euro; a rendere l'operazione particolarmente interessante è però l'ingaggio contenuto del calciatore, fattore che potrebbe facilitare il suo inserimento nei parametri economici del club. Lo scrive la Bild.