Caso medaglie rotte, il comitato organizzatore annuncia: "Saranno riparate e restituite"

Milano-Cortina 2026: tutte le medaglie dell'Italia in foto
© Getty Images - sportmediaset
© Getty Images - sportmediaset
© X
Medaglie rotte a Milano-Cortina, caso risolto. In merito alle "problematiche che hanno interessato un numero limitato di medaglie", il comitato organizzatore dei Giochi di Milano Cortina "ha immediatamente approfondito la questione operando in stretto coordinamento con la Zecca dello Stato italiano responsabile della produzione delle medaglie. È stata individuata una soluzione ed è stato implementato un intervento mirato. Gli atleti le cui medaglie risultassero interessate sono invitati a riconsegnarle attraverso i canali appropriati affinché possano essere tempestivamente riparate e restituite". Lo annuncia Fondazione Milano Cortina durante il quotidiano briefing a Milano, confermando "il proprio impegno a garantire che le medaglie simbolo del traguardo più alto nel percorso di ogni atleta rispondano ai più elevati standard di qualità e attenzione".
Da cosa era nato il 'caso' - "Non saltate se avete la medaglia", ha detto la sciatrice statunitense Breezy Johnson dopo aver rotto la sua medaglia d'oro, simbolo del trionfo in discesa a Cortina d'Ampezzo. Nei festeggiamenti, la medaglia dell'atleta si era rovinata perché è caduta dopo essersi staccata dal laccetto per appenderla al collo. "Sono sicura che qualcuno la sistemerà, non è proprio distrutta", ha commentato Johnson. Disavventura che non è capitata soltanto a lei: la 21enne Alysa Liu, pattinatrice artistica su ghiaccio statunitense, mostra la sua medaglia d'oro. Ammaccata. "L'avevo aggiustata, ma poi mi è caduta un'altra volta", ha raccontato poi l'azzurra dello snowboard Lucia Dalmasso, bronzo nello slalom gigante parallelo.
© Getty Images - sportmediaset
© Getty Images - sportmediaset