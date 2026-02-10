Caso medaglie rotte, il comitato organizzatore annuncia: "Saranno riparate e restituite"

Da cosa era nato il 'caso' - "Non saltate se avete la medaglia", ha detto la sciatrice statunitense Breezy Johnson dopo aver rotto la sua medaglia d'oro, simbolo del trionfo in discesa a Cortina d'Ampezzo. Nei festeggiamenti, la medaglia dell'atleta si era rovinata perché è caduta dopo essersi staccata dal laccetto per appenderla al collo. "Sono sicura che qualcuno la sistemerà, non è proprio distrutta", ha commentato Johnson. Disavventura che non è capitata soltanto a lei: la 21enne Alysa Liu, pattinatrice artistica su ghiaccio statunitense, mostra la sua medaglia d'oro. Ammaccata. "L'avevo aggiustata, ma poi mi è caduta un'altra volta", ha raccontato poi l'azzurra dello snowboard Lucia Dalmasso, bronzo nello slalom gigante parallelo.