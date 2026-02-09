Cremonese, Nicola: "Gol presi per eccesso di prudenza"

Riguardo agli innesti invernali, l'allenatore è ottimista: "Sono contento dell'interpretazione di Thorsby e di Maleh. In difesa abbiamo integrato Luperto, anche perché Terracciano doveva recuperare da fastidi alla caviglia e comunque è entrato dando il suo contributo". Davanti, invece, qualche problema di affaticamento: "Bonazzoli, che forse ha recuperato meglio, e Vardy stanno spendendo molto minutaggio, Sanabria ha salvaguardato la diffida di Jamie, che per le sue caratteristiche è fondamentale per il nostro gioco - chiude Nicola -. I duelli contro la difesa fisica dell'Atalanta sono sempre molto impegnativi. Per me ci sono qualità per concorrere all'obiettivo: c'è da andare sugli attacchi laterali per portare più gente in area. Non basta stare dietro la linea della palla, bisogna anche essere aggressivi".