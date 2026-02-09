Atalanta, Palladino: "Prova di maturità, la nostra è una maratona"

"Stiamo facendo una maratona che richiede molta resistenza. Abbiamo scalato posizioni rosicchiando punti a chi sta davanti e vogliamo continuare a scalare. Con la Cremonese è stata una prova di maturità". Raffaele Palladino commenta positivamente il 2-1 dell'Atalanta ai grigiorossi che avvicina i bergamaschi al sesto posto: "Abbiamo un febbraio intenso e bisogna spingere continuando a sudare la maglia - osserva il tecnico -. Avevo un po' di timore, dopo la vittoria importante in Coppa Italia contro la Juventus, che avremmo sottovalutato l'avversario. La Cremonese veniva in casa nostra per fare punti. Ma ho elogiato i ragazzi nello spogliatoio per la maturità, per la qualità della grande partita anche in non possesso e nelle preventive nel primo tempo". Nella ripresa, invece, sono emerse le difficoltà.