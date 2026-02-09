Atalanta, Palladino: "Prova di maturità, la nostra è una maratona"

09 Feb 2026 - 21:46
© Getty Images

© Getty Images

"Stiamo facendo una maratona che richiede molta resistenza. Abbiamo scalato posizioni rosicchiando punti a chi sta davanti e vogliamo continuare a scalare. Con la Cremonese è stata una prova di maturità". Raffaele Palladino commenta positivamente il 2-1 dell'Atalanta ai grigiorossi che avvicina i bergamaschi al sesto posto: "Abbiamo un febbraio intenso e bisogna spingere continuando a sudare la maglia - osserva il tecnico -. Avevo un po' di timore, dopo la vittoria importante in Coppa Italia contro la Juventus, che avremmo sottovalutato l'avversario. La Cremonese veniva in casa nostra per fare punti. Ma ho elogiato i ragazzi nello spogliatoio per la maturità, per la qualità della grande partita anche in non possesso e nelle preventive nel primo tempo". Nella ripresa, invece, sono emerse le difficoltà.

"Nel secondo tempo è stata una partita sporca con molte palle lunghe. Dobbiamo essere più cinici in zona gol, perché lasciare le partite sul due a zero significa tenerle aperte - osserva l'allenatore dei bergamaschi -. Bisogna fare la scelta giusta negli ultimi metri, anche se gli attaccanti hanno fatto pressing e alla fine erano anche frenati dalla pioggia e dal campo allentato". Palladino spende una buona parola per i singoli: "Chiunque giochi si esprime al cento per cento. Pasalic ha fatto una grande partita, così Kolasinac che non giocava da 2-3 incontri, e Samardzic senza sapere che avrebbe giocato fino a dieci minuti prima. Krstovic è un trascinatore che gioca con grande spirito. Ma si parla troppo poco di Djimsiti, Ederson e Zappacosta". Infine, sull'infortunio poco prima della partita: "De Ketelaere ha tirato nel riscaldamento sentendo qualcosina al ginocchio destro, vediamo domani con la risonanza. Non dovrebbe essere niente di grave". 

Ultimi video

03:03
DICH JUAN JESUS SU ARBITRI PER SITO 9/2 DICH

Juan Jesus: "Noi dobbiamo aiutare arbitri e Var"

03:46
MCH RIVER PLATE-TIGRE 1-4 MCH

Il tracollo del River, battuto in casa 4-1 dal Tigre

01:33
SRV RULLO MILAN AGGIORNAMENTI 9/2 OK

Milan: Leao in gruppo, Pulisic migliora per Pisa

01:33
MCH VELEZ-BOCA 2-1 MCH

Cade il Boca, battuto 2-1 dal Velez

01:44
MCH HURACAN-SAN LORENZO 1-0 MCH

L'Huracan batte il San Lorenzo e vince il "clasico de barrio"

01:39
MCH BENFICA-ALVERCA 2-1 MCH

Il 17enne Anisio Cabral salva Mourinho regalando al Benfica la vittoria

01:53
DICH TARDELLI BONIEK SU JUVE DICH

Tardelli: "Questa Juve è una squadra che non fa parte del mio mondo"

02:00
SRV RULLO JUVE CON OTTOLINI 9/2 def

Juve, parla Ottolini: "Spalletti e McKennie? Rinnovi in lista"

01:37
CLIP MN OK CALLEGARI "NON MI PIACE" REGOLAMENTO ARBITRI 09/02 SRV

Callegari non mette 'like' al regolamento: "Non voglio arbitro Avatar"

01:18
CLIP MN OK CALLEGARI "MI PIACE" MENTALITA SPALLETTI 09/02 SRV

Callegari mette 'like' a Spalletti: "La Juve deve meritarselo"

02:07
SRV RULLO INTER, CAMPO E NUMERI: LA FUGA CONTINUA 9/2 SRV

Un'Inter di Giganti: ora manca solo la prova "big-match"

01:40
SRV RULLO COMO, LA VIGILIA DI UN SOGNO

Como, vigilia di un sogno: Fabregas e la Coppa Italia

02:07
SRV RULLO DIMARCO SIMBOLO DELLA CHIVUCRAZIA (MUSICATO) 9/2 SRV

Dimarco, numeri da leader: i metodi di Chivu lo esaltano

03:26
DICH FENUCCI SU VAR DICH

Fenucci: "Il Var è utile, ma non si deve trasformare nella moviola in campo"

00:31
DICH GRAVINA SU NAZIONALI DICH

Gravina e la Nazionale: "Marzo sarà un mese gravoso"

03:03
DICH JUAN JESUS SU ARBITRI PER SITO 9/2 DICH

Juan Jesus: "Noi dobbiamo aiutare arbitri e Var"

I più visti di Calcio

DICH GASPERINI SU TOTTI PRE CAGLIARI 8/2 DICH

Gasperini: "Totti lo faccio giocare subito, però si deve allenare""

Napoli, rincorsa scudetto: perché sì e perché no

Napoli, rincorsa scudetto: perché sì e perché no

Grosso: "Inter fortissima"

Grosso: "Inter fortissima"

Callegari: "Juve, crollo psicologico e rosa corta"

Callegari: "Juve, crollo psicologico e rosa corta"

DICH GASPERINI PRE CAGLIARI 08-02 DICH

Gasp e i rigori: “La penso come De Rossi, questo calcio non ci piace"

L'errore di Locatelli è da 5, Kalulu agguanta il pareggio con un gol-capolavoro

Calcio ora per ora
Vedi tutti
22:05
Milan, Pulisic e Leao verso la convocazione per il Pisa. Saelemaekers non verrà rischiato
21:48
Cremonese, Nicola: "Gol presi per eccesso di prudenza"
21:46
Atalanta, Palladino: "Prova di maturità, la nostra è una maratona"
21:15
Serie B: Insigne convocato per Pescara-Catanzaro di domani
19:15
Euro 2032, Abodi: "Il Commissario stadi non significa un 'libera tutti"