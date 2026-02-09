L'Aia risponde a Spalletti: "Noi mai contrari al professionismo, riforma auspicabile"

Le parole di Spalletti dopo Juventus-Lazio sugli arbitri professionisti - Dopo Juventus-Lazio e gli ennesimi episodi arbitrali controversi con il contatto Gila-Cabal non considerato da rigore, Luciano Spalletti si era espresso così: "Anche stasera in campo eravamo in 22 più uno e l'unico non professionista era l'arbitro. Va fatta una riforma, perché sono gli unici precari dello stadio. Tutti devono essere professionisti, perché è troppo importante e poi si va a sempre a parlare di questo anche se io non lo voglio fare. Se si va a vedere quello di stasera è rigore tutta la vita, perché il difensore crea un danno: ma la cosa che non va bene è che l'unico che non è professionista in una partita come questa è l'arbitro. Lui deve andare a casa e pensare a certe cose, per valutare se fa ancora questo lavoro o no. Io ho provato a interessarmi delle situazioni e questa è una cosa che crea squilibrio".