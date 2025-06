Milan, centrocampo tutto nuovo: da Modrid a Ricci, passando per Xhaka e Jashari

Solo un paio di giorni fa Igli Tare parlava così del mercato del Milan: "La priorità in questo momento è il centrocampo per aumentare la qualità del gioco come richiesto da Allegri”. Dalle parole ai fatti, verrebbe da dire, a maggior ragione dopo la maxi-cessione di Reijnders al Manchester City. Se l'affare Modric era ormai chiuso da giorni, diverrà ufficiale dopo la fine del Mondiale per Club che il croato sta giocando con il Real Madrid, in poco tempo sono subito spuntate, in ordine cronologico, le trattative per Granit Xhaka, Samuele Ricci e Ardon Jashari.