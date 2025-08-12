Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
MOSSE ROSSONERE

Milan, nel pomeriggio visite mediche e firma per De Winter

Operazione con il Genoa da 18 milioni di euro più due di bonus. Ora sotto con il terzino destro dello Young Boys

12 Ago 2025 - 12:54
© ipa

© ipa

È atteso a Milano nel primo pomeriggio Koni De Winter per le visite mediche, cui seguirà la firma del contratto a casa Milan fino al 2030 per due milioni di euro a stagione e l'ufficialità. Dopo il trasferimento di Thiaw al Newcastle per 42 milioni di euro (38 milioni più 4 di bonus), i rossoneri hanno imbastito e portato a termine un'operazione lampo con il Genoa per il difensore belga, chiusa per 18 milioni di euro più due di bonus. Di questa cifra, circa il 15% andrà alla Juventus in ragione degli accordi presi tra bianconeri e liguri ai tempi della cessione di De Winter al Genoa nel 2023. Mercoledì De Winter effettuerà il primo allenamento a Milanello: l'obiettivo di Max Allegri, che lo ha fatto esordire con la maglia Juve nella stagione 2021-2022 nella sfida di Champions League contro il Chelsea, è averlo a disposizione già per l'esordio in Coppa Italia di domenica 17 contro il Bari (diretta su Canale 5 dalle 21.15). Dopo De Winter, la dirigenza rossonera è al lavoro per chiudere per il terzino destro dello Young Boys Zachary Athekame: raggiunta l'intesa con gli svizzeri per portarlo a Milano per 10 milioni più il 10% sulla futura rivendita, c'è da formalizzare il tutto.

Leggi anche

Milan, cosa va e cosa no: centrocampo e attacco, ecco i nodi da sciogliere

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:39
Calciomercato Live

Calciomercato Live

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

01:14
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:11
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:28
Calciomercato Live

Milan e Juve: il punto su Hojlund e Kolo Muani

01:36
Taremi saluta l'Inter

Taremi saluta l'Inter

01:32
Napoli saluta Raspadori

Napoli saluta Raspadori

01:14
Calciomercato live

Calciomercato live

01:50
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:27
jash

Milan, ecco Jashari: inizia l'avventura in rossonero

01:36
Calciomercato live

Calciomercato live

01:58
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:58
Calciomercato live

Calciomercato live

00:39
Calciomercato Live

Calciomercato Live

I più visti di Milan

De Winter

Milan-De Winter, c'è l'accordo: al Genoa 20 milioni più bonus

Malick Thiaw - Difensore

Milan, il Newcastle arriva a 40 milioni di euro per Thiaw: si può chiudere

Milan, Athekame c'è: accordo con lo Young Boys per il terzino destro

Milan, manca solo Hojlund. Allegri ha la rosa quasi al completo

Rasmus Hojlund

Milan-Hojlund: lo United apre al prestito, Amorim lo tiene in panchina 90'. Ora palla al giocatore

Milan-Hojlund: c'è il sì dello United, ma il danese fa resistenza

Mercato ora per ora
Vedi tutti
13:21
Inter, Asllani verso l'addio? Sondaggio del Torino per il centrocampista
13:06
Cremonese, fatta per Silvestri: annuale con opzione al portiere
12:01
Psg, ufficiale l'arrivo di Zabarnyi dal Bournemouth
11:30
Borja Iglesias al Celta Vigo, è ufficiale
11:01
Parma, Man saluta: ufficiale il passaggio al PSV Eindhoven