Milan, nel pomeriggio visite mediche e firma per De Winter

È atteso a Milano nel primo pomeriggio Koni De Winter per le visite mediche, cui seguirà la firma del contratto a casa Milan fino al 2030 per due milioni di euro a stagione e l'ufficialità. Dopo il trasferimento di Thiaw al Newcastle per 42 milioni di euro (38 milioni più 4 di bonus), i rossoneri hanno imbastito e portato a termine un'operazione lampo con il Genoa per il difensore belga, chiusa per 18 milioni di euro più due di bonus. Di questa cifra, circa il 15% andrà alla Juventus in ragione degli accordi presi tra bianconeri e liguri ai tempi della cessione di De Winter al Genoa nel 2023. Mercoledì De Winter effettuerà il primo allenamento a Milanello: l'obiettivo di Max Allegri, che lo ha fatto esordire con la maglia Juve nella stagione 2021-2022 nella sfida di Champions League contro il Chelsea, è averlo a disposizione già per l'esordio in Coppa Italia di domenica 17 contro il Bari (diretta su Canale 5 dalle 21.15). Dopo De Winter, la dirigenza rossonera è al lavoro per chiudere per il terzino destro dello Young Boys Zachary Athekame: raggiunta l'intesa con gli svizzeri per portarlo a Milano per 10 milioni più il 10% sulla futura rivendita, c'è da formalizzare il tutto.