ATTACCO ROSSONERO

Il Milan fa sul serio per Hojlund: primi contatti tra club e procuratore, il giocatore apre al trasferimento

Continuano i dialoghi tra i due club, ma nella serata di ieri è arrivato il primo contatto diretto con l'agente dell'attaccante 

13 Ago 2025 - 10:56

Entra sempre più nel vivo la trattativa tra Milan e Manchester United per l'attaccante Rasmus Hojlund. Dopo i contatti recenti tra i due club tramite intermediari, i Red Devils hanno aperto alla cessione e i rossoneri sono interessati al danese. Nella tarda serata di ieri, inoltre, c'è stato un primo approccio del Milan, in particolare Furlani, con Kees Vos, il proprietario della SEG, agenzia che cura gli interessi del giocatore. Hojlund, da parte sua, si è reso conto di essere finito ai margini del progetto di Amorim e ha aperto al trasferimento in rossonero.

Trovare un accordo non sarà semplice, ma se due indizi fanno una prova, è anche vero che il Milan ha bisogno di un centravanti e lo United è disposto a cedere Hojlund. Nei prossimi giorni sono attesi ulteriori sviluppi, ma la sensazione è che la trattativa andrà per le lunghe perché non sarà facile incastrare tutti i pezzi del puzzle. 

Milan, manca solo Hojlund. Allegri ha la rosa quasi al completo

E così, come tra l'Inter, l'Atalanta e Lookman, a Milano si apre un altro fronte "a tre" di mercato. Milan-United-Hojlund: rossoneri e Red Devils parlano, il danese ascolta e aspetta di essere totalmente convinto dall'eventuale offerta che dovrebbe arrivare da Casa Milan. Reduce da una stagione con appena 4 gol in Premier League, l'ex Atalanta non disdegnerebbe un rientro in Serie A, campionato che lo ha lanciato portandolo a Old Trafford nel 2023 per ben 70 milioni di euro. 

milan
hojlund

De Winter

Milan-De Winter, c'è l'accordo: al Genoa 20 milioni più bonus

Milan, Athekame c'è: accordo con lo Young Boys per il terzino destro

Milan, manca solo Hojlund. Allegri ha la rosa quasi al completo

Milan-Hojlund: c'è il sì dello United, ma il danese fa resistenza

Milan, ecco De Winter: visite e firma prima di riabbracciare Allegri. Poi si chiude per Athekame

Hojlund è chiuso allo United e aspetta il Milan: contatti tra i due club

