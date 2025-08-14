Occhio Inter, anche il Bayern su Nkunku

Logo SportMediaset
14 Ago 2025 - 11:36
Christopher Nkunku è uno dei primi nomi del Bayern Monaco per rinforzare l'attacco. Dopo l’acquisito di Luis Diaz, i bavaresi vorrebbero puntellare ancora l'attacco con un nuovo colpo, soprattutto dopo la partenza di Coman direzione Al Nassr. Il francese ex Lipsia è un'occasione di mercato: il Chelsea gli vuole trovare una sistemazione per fare spazio a Garnacho e Xavi Simons, ragione per cui la sua uscita potrebbe essere a condizioni vantaggiose. Anche l'Inter si è informata sul giocatore: Nkunku è una delle primissimi alternative di Ademola Lookman nelle idee di Piero Ausilio e Beppe Marotta

