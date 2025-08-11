Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
manovre rossonere

Milan, raggiunto l'accordo con lo Young Boys per Athekame

Il terzino classe 2004 è in dirittura d'arrivo, accordo con lo Young Boys raggiunto

11 Ago 2025 - 16:54
© Getty Images

© Getty Images

Milan e Young Boys avrebbero finalmente raggiunto l'accordo per l'approdo di Zachary Athekame in rossonero. A riferirlo è L'Equipe che dà notizia dell'esito positivo della trattativa col club elvetico che sarebbe stato accontentato dal Diavolo economicamente. La società svizzera, infatti, chiedeva circa 10 milioni per il terzino destro e il Milan, dopo lunghi tira e molla e tentativi di sconto, ha ceduto mettendo sul piatto quanto richiesto e assicurando il 10% della futura rivendita.

Decisivo, tra l'altro, lo stesso Athekame che, come già avvenuto con Jashari e il Bruges, aveva ampiamente manifestato l'intenzione di andare al Milan. Ora si passerà alle formalità di rito, con il giocatore atteso a Milano nei prossimi giorni per visite e firma.

Come burocrazia resta per l'arrivo di Koni De Winter, con Milan e Genoa allo scambio di documenti e difensore atteso in città già da domani per le visite di rito e la firma sul contratto che lo legherà ai rossoneri.

milan
young boys

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:58
Calciomercato live

Calciomercato live

01:14
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:11
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:28
Calciomercato Live

Milan e Juve: il punto su Hojlund e Kolo Muani

01:36
Taremi saluta l'Inter

Taremi saluta l'Inter

01:32
Napoli saluta Raspadori

Napoli saluta Raspadori

01:14
Calciomercato live

Calciomercato live

01:50
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:27
jash

Milan, ecco Jashari: inizia l'avventura in rossonero

01:28
Ecco la Miretti story

Ecco la Miretti story

01:28
Il ritorno di Sprtiello

Il ritorno di Sportiello

01:36
Calciomercato live

Calciomercato live

01:58
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:58
Calciomercato live

Calciomercato live

I più visti di Milan

De Winter

Milan-De Winter, c'è l'accordo: al Genoa 20 milioni più bonus

Malick Thiaw - Difensore

Milan, il Newcastle arriva a 40 milioni di euro per Thiaw: si può chiudere

Rasmus Hojlund

Milan-Hojlund: lo United apre al prestito, Amorim lo tiene in panchina 90'. Ora palla al giocatore

Ardon Jashari: 36 milioni

Milan, Jashari nella top 10 degli acquisti più cari: ma spesso è andata male...

Giovanni Leoni

Inter e Milan su Leoni, il derby di mercato lo vince chi... cede per primo

Milan, manca solo Hojlund. Allegri ha la rosa quasi al completo

Mercato ora per ora
Vedi tutti
18:17
Cremonese, in settimana le visite mediche per Bondo
17:44
Cremonese, fatta per Terracciano dal Milan: formula e cifre
17:21
Torino, si valuta Oristanio in alternativa a Elmas per l'attacco
17:09
Ora è ufficiale: Raspadori è un giocatore dell'Atletico Madrid
16:10
Parma, rimane calda la pista verso Giovanni Reyna