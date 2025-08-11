Milan, raggiunto l'accordo con lo Young Boys per Athekame

Milan e Young Boys avrebbero finalmente raggiunto l'accordo per l'approdo di Zachary Athekame in rossonero. A riferirlo è L'Equipe che dà notizia dell'esito positivo della trattativa col club elvetico che sarebbe stato accontentato dal Diavolo economicamente. La società svizzera, infatti, chiedeva circa 10 milioni per il terzino destro e il Milan, dopo lunghi tira e molla e tentativi di sconto, ha ceduto mettendo sul piatto quanto richiesto e assicurando il 10% della futura rivendita.