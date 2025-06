Milan, visite mediche di Modric rinviate

Slittano le visite mediche di Luka Modric al Milan. Inizialmente previste questa settimana in Croazia, sono state rimandate a dopo il Mondiale per Club che il croato giocherà col Real. Si tratta di una richiesta dello stesso centrocampista (40 anni il prossimo 9 settembre), per una questione di rispetto nei confronti dei Blancos. Il suo arrivo a Milano non sembra comunque in dubbio, firmerà un contratto annuale con opzione per una seconda stagione da 4 milioni di euro netti all'anno, bonus compresi.