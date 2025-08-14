Newcastle, il nome nuovo per l'attacco è Samu del Porto

Il Newcastle cerca rinforzi in attacco. I Magpies stanno vivendo una complessa sessione di mercato, caratterizzata dai rifiuti di giocatori che hanno scelto altre squadre (Mbeumo, Sesko, Joao Pedro, Delap, Trafford e Huijsen) e dal caso Isak, sempre più separato in casa. Per questo i bianconeri hanno bisogno di piazzare un colpo che possa riportare entusiasmo tra i tifosi: secondo quanto riporta il The Athletic, i vertici del Newcastle sarebbero interessati a Samu Agheowa del Porto. Per il ventunenne spagnolo, che nella sua prima stagione in Portogallo ha messo a referto 27 gol in 45 apparizioni, non sarebbero ancora iniziate trattative ufficiali, ma gli inglesi lo considerano una delle primissime opzioni per l'attacco. Le alternative portano a Yoane Wissa del Brentford e Jorgen Strand Larsen, considerato incedibile dai Wolves.