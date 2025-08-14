Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Newcastle, il nome nuovo per l'attacco è Samu del Porto

14 Ago 2025 - 12:10
© afp

© afp

Il Newcastle cerca rinforzi in attacco. I Magpies stanno vivendo una complessa sessione di mercato, caratterizzata dai rifiuti di giocatori che hanno scelto altre squadre (Mbeumo, Sesko, Joao Pedro, Delap, Trafford e Huijsen) e dal caso Isak, sempre più separato in casa. Per questo i bianconeri hanno bisogno di piazzare un colpo che possa riportare entusiasmo tra i tifosi: secondo quanto riporta il The Athletic, i vertici del Newcastle sarebbero interessati a Samu Agheowa del Porto. Per il ventunenne spagnolo, che nella sua prima stagione in Portogallo ha messo a referto 27 gol in 45 apparizioni, non sarebbero ancora iniziate trattative ufficiali, ma gli inglesi lo considerano una delle primissime opzioni per l'attacco. Le alternative portano a Yoane Wissa del Brentford e Jorgen Strand Larsen, considerato incedibile dai Wolves. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:28
Calciomercato Live

Milan e Juve: il punto su Hojlund e Kolo Muani

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

00:53
Calciomercato live

Calciomercato live

00:21
Calciomercato live

Calciomercato live

01:10
Calciomercato live

Calciomercato live

01:47
Calciomercato live

Calciomercato live

01:12
Calciomercato live

Calciomercato live

01:15
Calciomercato live

Calciomercato live

01:11
Calciomercato live

Calciomercato live

01:28
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

01:14
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:11
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:28
Calciomercato Live

Milan e Juve: il punto su Hojlund e Kolo Muani

I più visti di Mercato

Il Liverpool fa spesa anche in Serie A: chiuso l'affare Leoni, al Parma vanno 35 milioni

Donnarumma saluta il Psg: "Deluso e amareggiato: non farò più parte di questo gruppo"

Calciomercato Live

Milan e Juve: il punto su Hojlund e Kolo Muani

Da Balotelli a Calabria fino a Pjanic: quanti svincolati in cerca di squadra

Caso Donnarumma, il consiglio di Abbiati e Pagliuca: "Dovrebbe andare al City"

Morata, ufficiale il passaggio al Como in prestito. Duro attacco al Galatasaray: "Impegni presi non onorati"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
13:48
Mastantuono ufficiale al Real Madrid: "Vivo un sogno"
13:13
Como, Fabregas: "Arriverà un portiere. Chi non vuole rimanere partirà"
12:10
Newcastle, il nome nuovo per l'attacco è Samu del Porto
12:01
Slot conferma Leoni al Liverpool: "Manca solo la firma"
11:36
Occhio Inter, anche il Bayern su Nkunku