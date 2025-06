Tare: “Cerchiamo un grande centravanti d’area e almeno altri cinque acquisti”

“Non si tratta di una rivoluzione ma verranno aggiunti dei tasselli funzionali per creare un’identità di gioco”, così ha spiegato la filosofia del mercato rossonero Igli Tare nell’incontro informale con la stampa a Casa Milan. Tare ha anche aggiunto: "Andiamo alla ricerca di ruoli specifici, la priorità in questo momento è il centrocampo per aumentare la qualità del gioco come richiesto da Allegri”.