Milan, Athekame è a un passo: scambio dei documenti con lo Young Boys. Ufficiale De Winter

Poco dopo sono arrivate anche le parole del centrale ai canali ufficiali del club: "Non sembra reale, è veramente un sogno - l'intervento del 23enne -. Non è per tutti indossare la maglia del Milan quindi voglio godermi ogni momento e ogni cosa. Allegri? È il mister che mi ha fatto esordire. Per me sarà sempre un grande. Ho tanti ricordi, erano i miei primi momenti tra i grandi. Ora sono contento di averlo. Io voglio portare sicurezza, un difensore centrale deve avere sicurezza. Voglio diventare una certezza in questa, mi aspetto una grande stagione".