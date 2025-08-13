Milan, Athekame è a un passo: scambio dei documenti con lo Young Boys. Ufficiale De Winter

L'ormai ex Genoa si presenta: "Allegri un grande, voglio portare sicurezza"
Il Milan è pronto ad accogliere Zachary Athekame. È praticamente tutto fatto per il passaggio del terzino svizzero dallo Young Boys ai rossoneri: i due club hanno trovato l'intesa definitiva per un'operazione da 10 milioni più il 10% sulla futura rivendita. in queste ore si stanno sistemando gli ultimi aspetti burocratici, poi Athekame potrà finalmente recarsi a Milano per visite mediche e firma.
Si tratta di un altro colpo in difesa per i rossoneri che hanno ufficializzato anche l'acquisto di Koni De Winter dal Genoa. Una rivoluzione cominciata a inizio mercato con la cessione di Theo Hernandez all'Al Hilal, seguita poi dal passaggio lampo di Malick Thiaw al Newcastle. Poi l'interesse per Leoni e Comuzzo, che però non è andato in porto: il primo è vicino al Liverpool, mentre il secondo dovrebbe restare alla Fiorentina. Nel frattempo anche l'acquisto di Pervis Estupiñán, preso per sostituire il partente Theo, e la cessione di Emerson Royal dopo un solo anno.
UFFICIALE DE WINTER: "ALLEGRI UN GRANDE, VOGLIO DARE SICUREZZA"
"AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Koni De Winter dal Genoa CFC. Il difensore belga ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2030". Con una nota ufficiale i rossoneri hanno ufficializzato l'arrivo del centrale belga dal Genoa che va a sostituire numericamente Thiaw, finito al Newcaste. "Nato ad Anversa (Belgio) il 12 giugno 2002, Koni De Winter cresce nel Settore Giovanile di Lierse e Zulte Waregem, per poi trasferirsi alla Juventus nel 2018 dove gioca con le giovanili bianconere e con la formazione U23 - prosegue il comunicato -. Debutta con la Prima Squadra il 23 novembre 2021 nell'incontro di Champions League contro il Chelsea. Dopo il prestito all'Empoli viene ceduto al Genoa, squadra con cui, in due stagioni, totalizza 57 presenze e 3 gol. Nel marzo 2024 viene convocato per la prima volta dalla Nazionale maggiore con cui esordisce nell'amichevole contro l'Irlanda. Koni De Winter indosserà la maglia numero 5".
Poco dopo sono arrivate anche le parole del centrale ai canali ufficiali del club: "Non sembra reale, è veramente un sogno - l'intervento del 23enne -. Non è per tutti indossare la maglia del Milan quindi voglio godermi ogni momento e ogni cosa. Allegri? È il mister che mi ha fatto esordire. Per me sarà sempre un grande. Ho tanti ricordi, erano i miei primi momenti tra i grandi. Ora sono contento di averlo. Io voglio portare sicurezza, un difensore centrale deve avere sicurezza. Voglio diventare una certezza in questa, mi aspetto una grande stagione".
