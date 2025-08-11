Milan, manca solo Hojlund. Allegri ha la rosa quasi al completo

Il terz'ultimo tassello, Koni De Winter, è arrivato in un lampo a sostituire il partente Thiaw. Una missione lampo, cui manca solo il timbro dell'ufficialità. E' questione di ore e non sono previste sorprese: Milan e Genoa hanno raggiunto l'accordo a quota 20 milioni più bonus. Il giocatore ha accettato l'offerta di un quinquennale a 1,5 milioni a stagione e nei prossimi giorni è atteso a Milano per visite e firma. Tutto fatto, addirittura con un guadagno rispetto alla cessione di Thiaw al Newcastle (oggi le visite mediche) che potrebbe lasciar spazio per altro, forse anche in difesa.



In difesa, ma per il ruolo di esterno destro, arriverà Athekame. Anche in questo caso è praticamente tutto fatto. Lo Young Boys dovrebbe accontentarsi di una decina di milioni e il giocatore ha già ampiamente espresso la propria felicità di trasferirsi in rossonero. Quindi cosa manca? Manca l'oggetto del desiderio, la missione più complicata e allo stesso tempo affascinante: l'attaccante. In prima fila, fino a qualche giorno fa, c'era Dusan Vlahovic, ma l'operazione, a oggi, è troppo complicata. La Juve non cede sul prezzo e, questione ancora più spinosa, il serbo non ha mai dato la propria disponibilità ad abbassarsi l'ingaggio monstre da 12 milioni. Il che, non serve nemmeno spiegarlo, ha reso l'affare impossibile. Logica, quindi, la virata su Hojlund, esubero di lusso del Manchester United.