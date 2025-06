Milan, Reijnders lascia e firma con il Manchester City: "Voglio sentire l'energia"

Ora non ci sono dubbi Tijjani Reijnders è un nuovo giocatore del Manchester City. Un grande colpo di mercato, l'ennesimo della squadra di Pep Guardiola tra gennaio e la breve finestra di calciomercato di inizio giugno. Il club di Premier League ha annunciato così a mezzo di un comunicato il nuovo super-acquisto: "Il ventiseienne nazionale olandese arriva dal Milan, dove ha passato le ultime due stagioni. Un giocatore capace di giocare in attacco e in difesa. Reijnders è stato nominato miglior centrocampista della Serie A 2024/2025. Nell'ultima stagione ha realizzato 15 gol in 54 partite". Il Milan ha salutato così il suo top player con una nota ufficiale: "AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Tijjani Reijnders al Manchester City FC. Il Club ringrazia Tijjani per l'impegno profuso e la professionalità sempre dimostrata, e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali". Il Club ha anche pubblicato un video sui social che ripercorre i due anni in rossonero del centrocampista.