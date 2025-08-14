Slot conferma Leoni al Liverpool: "Manca solo la firma"

L'allenatore del Liverpool, Arne Slot, ha confermato l'accordo raggiunto con il Parma per l'acquisto di Giovanni Leoni. "I club hanno raggiunto un accordo, ma non ha ancora firmato per noi", ha spiegato Slot, "quando firmerà potrò entrare più nei dettagli". L'allenatore olandese non ha voluto, invece, parlare di Marc Guehi, altro difensore centrale (nazionale inglese) accostato ai Reds. Sulla fattibilità dell'affare Slot è stato cauto. "È capitano della squadra contro cui purtroppo abbiamo perso domenica sera", ha osservato, riferendosi alla sconfitta nel Community Shield subita dal Crystal Palace. "Se volete parlare di lui, dovreste andare al Palace e dall'allenatore Oliver Glasner e chiedere la sua opinione", ha chiosato in conferenza stampa alla vigilia della prima partita della nuova stagione di Premier contro il Bournemouth.