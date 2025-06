Milan su Ardon Jashari: chi è il talento che può rinforzare il centrocampo rossonero

"Jashari è veramente forte, può sostituire direttamente Reijnders in mediana. È anche più forte dell'olandese rispetto a quando era arrivato a Milano dall'AZ. Grande capacità di anticipo, è abile nel recupero palla e nella sua gestione ma soprattutto capisce anche quando andare avanti e trasformarsi quasi in un numero 10 quando la squadra attacca" ci racconta Tavolieri. Nonostante la giovane età, sembra già pronto per il Milan: "Sì, anche per giocare subito da titolare. È pronto a livello mentale e tecnico, vede l'azione prima degli altri. Basti pensare che, arrivato nell'estate 2024 per 7 milioni più bonus dal Lucerna, a fine campionato è stato subito giudicato come il miglior giovane e il miglior giocatore della stagione nel campionato belga. Un fenomeno".