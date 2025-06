Milan, accelerata per Ricci: contatti in corso con il Torino, si può chiudere

Il Milan si avvicina a grandi passi a Samuele Ricci. Il centrocampista del Torino classe 2001 è da tempo nel mirino della dirigenza rossonera ma nelle ultime ore si registra una ripresa dei contatti tra i due club, con il ds Igli Tare che punta a trovare un'intesa con i granata e regalare a Massimiliano Allegri uno dei due rinforzi per la mediana, oltre a Modric. Come riportato da Alfredo Pedullà, la prima richiesta del Torino era di 30 milioni, ora scesi a 28 bonus compresi. Il Milan è al lavoro per cercare di abbassare ancora il prezzo dell'operazione. Intanto ha già raggiunto un accordo totale con il giocatore. Il Milan aveva preparato il terreno per Ricci già da mesi, non fermandosi di fronte al rinnovo del contratto del giocatore con il Torino - di cui nell'ultima stagione è stato anche capitano dopo l'infortunio di Duvan Zapata - fino al 2028, per cercare di superare la folta concorrenza, sia in Italia che all'estero. Sulle sue tracce l'Inter, che però non ha mai fatto mosse concrete, cui si è aggiunta di recente anche l'Atalanta in caso di partenza di Ederson. Strappato il sì del giocatore, il club rossonero ha poi trovato di fronte il muro granata, che ora sta crollando. "Ricci? Nel prossimo calciomercato uno o due giocatori andranno venduti", le parole di un mese fa del presidente Urbano Cairo. C'è ancora forbice tra domanda e offerta ma per Ricci al Milan la strada sembra segnata.