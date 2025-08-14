Logo SportMediaset
Mercato

La Fiorentina fa sul serio per Piccoli ma il Cagliari chiede 25 milioni

14 Ago 2025 - 10:41

L'attaccante Piccoli del Cagliari è il nuovo obbiettivo della Fiorentina, che sarebbe molto interessata al centravanti azzurro. Per lui però i sardi chiedono 25 milioni di euro, una cifra giudicata troppo alta al momento dalla dirigenza viola. 

Ultimi video

Milan e Juve: il punto su Hojlund e Kolo Muani

