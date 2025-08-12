Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
MANOVRE ROSSONERE

Milan-Hojlund, c'è il sì dello United: ma Tare deve convincere il giocatore

I Red Devils aprono al prestito oneroso con diritto. Il danese ora deve sciogliere i dubbi

12 Ago 2025 - 08:49
© Getty Images

© Getty Images

La mission, dato che trattasi di Londra, è possible: il Manchester United ha detto sì a Igli Tare, rimasto in Inghilterra proprio a questo scopo, e ha aperto al prestito oneroso con diritto di riscatto di Rasmus Hojlund, obiettivo numero uno per l'attacco del nuovo Milan targato Allegri. Restano da definire i dettagli e da mettere nero su bianco le cifre, ma il via libera dei Red Devils è certamente un passo avanti importante nella trattativa. Fatta? Ancora no, perché il ds rossonero dovrà ora convincere il danese ad accettare il trasferimento a Milano. Avrebbe potuto essere una formalità, visti gli investimenti proprio in attacco dello United - Sesko in testa - che chiudono spazio a Hojlund, ma così non è. Il danese vorrebbe riscattarsi in Inghilterra dopo un anno a dir poco cupo, il Milan gli offre la possibilità di rilanciarsi in un anno che va verso i Mondiali. Sono ore di riflessione e non resta che attendere.

Tare, con il benestare di Furlani e il lavoro di un noto intermediario, è convinto di poter andare a dama, ma non ha chiuso le porte ad altre possibilità, Vlahovic in testa, comunque al momento decisamente più complicate oltre che molto più onerose. Intanto, sempre da Londra, il ds del Diavolo ascolta interessato le offerte arrivate per Musah. Allegri vorrebbe tenerlo, ma se i soldi sul tavolo dovessero essere tanti, diciamo almeno 30 milioni, il Milan non potrebbe dire di no. Anche perché un'altra cessione significativa potrebbe aprire a nuovi acquisti. Il Milan di Allegri è quasi fatto, ma il mercato è ancora lungo e tutto può ancora accadere. 

rasmus hojlund
milan

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:20
Calciomercato Napoli

Calciomercato Napoli

01:14
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:11
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:28
Calciomercato Live

Milan e Juve: il punto su Hojlund e Kolo Muani

01:36
Taremi saluta l'Inter

Taremi saluta l'Inter

01:32
Napoli saluta Raspadori

Napoli saluta Raspadori

01:14
Calciomercato live

Calciomercato live

01:50
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:27
jash

Milan, ecco Jashari: inizia l'avventura in rossonero

01:36
Calciomercato live

Calciomercato live

01:58
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:58
Calciomercato live

Calciomercato live

00:39
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:20
Calciomercato Napoli

Calciomercato Napoli

I più visti di Milan

De Winter

Milan-De Winter, c'è l'accordo: al Genoa 20 milioni più bonus

Malick Thiaw - Difensore

Milan, il Newcastle arriva a 40 milioni di euro per Thiaw: si può chiudere

Rasmus Hojlund

Milan-Hojlund: lo United apre al prestito, Amorim lo tiene in panchina 90'. Ora palla al giocatore

Milan, Athekame c'è: accordo con lo Young Boys per il terzino destro

Milan, manca solo Hojlund. Allegri ha la rosa quasi al completo

Giovanni Leoni

Inter e Milan su Leoni, il derby di mercato lo vince chi... cede per primo

Mercato ora per ora
Vedi tutti
09:03
Roma, torna di moda Ezzalzouli
09:00
Alisha Lehmann, l'addio alla Juve Women: "Lascio una famiglia"
23:18
Monza, preso Paulo Azzi dalla Cremonese
22:45
L'Equipe: "Inter su Akliouche, costa 70 milioni"
22:32
Siviglia, sondaggio per Cutrone