Milan-Hojlund, c'è il sì dello United: ma Tare deve convincere il giocatore

La mission, dato che trattasi di Londra, è possible: il Manchester United ha detto sì a Igli Tare, rimasto in Inghilterra proprio a questo scopo, e ha aperto al prestito oneroso con diritto di riscatto di Rasmus Hojlund, obiettivo numero uno per l'attacco del nuovo Milan targato Allegri. Restano da definire i dettagli e da mettere nero su bianco le cifre, ma il via libera dei Red Devils è certamente un passo avanti importante nella trattativa. Fatta? Ancora no, perché il ds rossonero dovrà ora convincere il danese ad accettare il trasferimento a Milano. Avrebbe potuto essere una formalità, visti gli investimenti proprio in attacco dello United - Sesko in testa - che chiudono spazio a Hojlund, ma così non è. Il danese vorrebbe riscattarsi in Inghilterra dopo un anno a dir poco cupo, il Milan gli offre la possibilità di rilanciarsi in un anno che va verso i Mondiali. Sono ore di riflessione e non resta che attendere.