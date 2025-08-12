Milan-Hojlund, c'è il sì dello United: ma Tare deve convincere il giocatore

I Red Devils aprono al prestito oneroso con diritto. Il danese ora deve sciogliere i dubbi
© Getty Images
La mission, dato che trattasi di Londra, è possible: il Manchester United ha detto sì a Igli Tare, rimasto in Inghilterra proprio a questo scopo, e ha aperto al prestito oneroso con diritto di riscatto di Rasmus Hojlund, obiettivo numero uno per l'attacco del nuovo Milan targato Allegri. Restano da definire i dettagli e da mettere nero su bianco le cifre, ma il via libera dei Red Devils è certamente un passo avanti importante nella trattativa. Fatta? Ancora no, perché il ds rossonero dovrà ora convincere il danese ad accettare il trasferimento a Milano. Avrebbe potuto essere una formalità, visti gli investimenti proprio in attacco dello United - Sesko in testa - che chiudono spazio a Hojlund, ma così non è. Il danese vorrebbe riscattarsi in Inghilterra dopo un anno a dir poco cupo, il Milan gli offre la possibilità di rilanciarsi in un anno che va verso i Mondiali. Sono ore di riflessione e non resta che attendere.
Tare, con il benestare di Furlani e il lavoro di un noto intermediario, è convinto di poter andare a dama, ma non ha chiuso le porte ad altre possibilità, Vlahovic in testa, comunque al momento decisamente più complicate oltre che molto più onerose. Intanto, sempre da Londra, il ds del Diavolo ascolta interessato le offerte arrivate per Musah. Allegri vorrebbe tenerlo, ma se i soldi sul tavolo dovessero essere tanti, diciamo almeno 30 milioni, il Milan non potrebbe dire di no. Anche perché un'altra cessione significativa potrebbe aprire a nuovi acquisti. Il Milan di Allegri è quasi fatto, ma il mercato è ancora lungo e tutto può ancora accadere.
