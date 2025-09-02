Juve, ora fai paura: oltre 60 milioni spesi in 24 ore per un attacco da scudetto

Tudor ha sei riferimenti offensivi per schierare tante Juve diverse e segnare valanghe di gol
L'ultimo giorno di mercato della Juve non ha portato Kolo Muani ma, quasi paradossalmente, Igor Tudor potrebbe avere un attacco anche più forte del previsto, grazie ai colpi last minute Openda e Zhegrova. In 24 ore il club bianconero si è impegnato per circa 64 milioni di euro considerati i 45 complessivi del belga, sul quale c'è l'obbligo di riscatto, e i 18,5 per acquisire a titolo definitivo il kosovaro (ma che recentemente ha ottenuto la cittadinanza albanese, non impattando negli slot extracomunitari) alzando a sei le frecce nell'arco offensivo a disposizione del tecnico croato.
Sei perché alla fine, come noto, è rimasto pure Dusan Vlahovic che doveva essere la cessione che avrebbe finanziato il ritorno di Kolo Muani, solo che il serbo ha preferito restare a Torino, seppure in scadenza, e il francese è andato al Tottenham. Non crediamo che Tudor sia scontento, anzi, anche perché grazie a Openda e Zhegrova avrà a disposizioni nuove armi tattiche per schierare attacchi diversi a seconda di esigenze, avversari e momenti di forma.
L'ex Lille può essere considerato il meno offensivo del reparto, non a caso può fare benissimo l'esterno a tutta fascia sulla destra in caso di 3-5-2 ma anche rafforzare la batteria dei sotto-punta nel 3-4-1-2 o nel 3-4-2-1. Chiaramente in queste ultime due soluzioni troverebbe meno spazio perché, al momento, i titolari sono l'intoccabile Yildiz senza dimenticare Conceiçao, il cui riscatto è costato 32 milioni. Qui si inserisce pure Openda, che nell'eventualità potrebbe anche recitare il ruolo di seconda punta o falso nueve.
Perché ovviamente il ruolo per il riferimento offensivo resta un duello tra Jonathan David e Vlahovic. Per un attacco... da scudetto.
