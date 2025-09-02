Juve, ora fai paura: oltre 60 milioni spesi in 24 ore per un attacco da scudetto

Sei perché alla fine, come noto, è rimasto pure Dusan Vlahovic che doveva essere la cessione che avrebbe finanziato il ritorno di Kolo Muani, solo che il serbo ha preferito restare a Torino, seppure in scadenza, e il francese è andato al Tottenham. Non crediamo che Tudor sia scontento, anzi, anche perché grazie a Openda e Zhegrova avrà a disposizioni nuove armi tattiche per schierare attacchi diversi a seconda di esigenze, avversari e momenti di forma.