Juve, il posto Champions deciderà il mercato ma si lavora comunque sulle cessioni

Poi c'è il capitolo portieri. Sicuro l'addio a Di Gregorio, probabile quello a Perin. La Juve punta a un estremo difensore d'esperienza che possa davvero fare la differenza, quello che sta, in pratica, facendo Maignan al Milan. I nomi sono sempre quelli di Alisson, Carnesecchi e Vicario. Il problema è capire quanto Liverpool, Atalanta e Tottenham abbiano intenzione di privarsi dei loro portieri, a che prezzo, e, soprattutto, quanto i bianconeri siano disposti a iniziare una battaglia a colpi di rilanci con una concorrenza agguerrita, quella dell'Inter su tutte le altre.