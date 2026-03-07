Allegri: "Se resto al Milan? Il futuro è domani. Su Leao... "
Intervenuto alla vigilia del derby, Max Allegri ha parlato anche del suo futuro: "Sono legato al Milan fino al 2027 con un contratto. Il futuro è domani, poi domenica prossima. Sto bene qui, sono contento. A luglio abbiamo cominciato un progetto, la società lavora per il futuro. Ma finché non abbiamo raggiunto l'obiettivo dobbiamo essere concentrati sul presente. Dobbiamo assolutamente tornare a giocare la Champions".
E poi su Leao: "Se è rimasto a casa tutta la settimana come ha detto? Se lo ha fatto ha sbagliato. Non è che se c'è il derby allora deve stare sempre a casa. L'Inter ha tante soluzioni per fare gol e negli ultimi 30 metri è fortissima. Noi abbiamo qualità importanti per poter giocare una bella partita e poter segnare all'Inter".