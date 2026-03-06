Vicario vuole la Serie A: la Juventus prepara il colpo dal Tottenham

I giornali sportivi: venerdì 6 marzo 2026
Guglielmo Vicario verso il ritorno in Italia: la Juventus avvia i contatti con il Tottenham. Di Gregorio e Perin verso l'addio
Il momento no del Tottenham, che rischia seriamente la retrocessione in Premiership, conta relativamente ma non può non aver messo il carico su una situazione emotiva già ben delineata: Guglielmo Vicario non vede l'ora di tornare in Italia. Questione di nostalgia, forse, di mancati risultati con gli Spurs, di sicuro (e c'è qualcuno che parla di un non buon rapporto con Tudor, tra l'altro) ma pure perché le sirene della Serie A suonano forte: in particolare quelle della Juventus.
Di Gregorio è infatti destinato a lasciare il club bianconero, magari proprio per la Premier League scrive Tuttosport, mentre Perin potrebbe finalmente - dopo che a gennaio Spalletti lo aveva bloccato - riabbracciare il Genoa. E allora servirà un nuovo titolare per la Juve, individuato proprio in Vicario con cui sono già stati avviati i primi contatti che hanno partorito l'apertura totale dell'ex Empoli. Il Tottenham chiede una ventina di milioni e l'ingaggio da 2,6 milioni di euro non spaventa. Casomai, c'è da guardarsi le spalle dalla concorrenza: anche l'Inter lo ha già contattato e così la Roma.
In realtà la Juventus preferirebbe Carnesecchi ma l'Atalanta lo valuta 35 milioni di euro mentre un altro profilo ex Serie A che gioca in Premier, Alisson, sembra destinato a lasciare il Liverpool ma lo stipendio di 5 milioni allontano le pretendenti italiane.
