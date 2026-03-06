Vicario vuole la Serie A: la Juventus prepara il colpo dal Tottenham

Di Gregorio è infatti destinato a lasciare il club bianconero, magari proprio per la Premier League scrive Tuttosport, mentre Perin potrebbe finalmente - dopo che a gennaio Spalletti lo aveva bloccato - riabbracciare il Genoa. E allora servirà un nuovo titolare per la Juve, individuato proprio in Vicario con cui sono già stati avviati i primi contatti che hanno partorito l'apertura totale dell'ex Empoli. Il Tottenham chiede una ventina di milioni e l'ingaggio da 2,6 milioni di euro non spaventa. Casomai, c'è da guardarsi le spalle dalla concorrenza: anche l'Inter lo ha già contattato e così la Roma.