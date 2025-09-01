Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
juventus
HomeMercatoVideoFotoRosa
RINFORZO BIANCONERO

Juve, Openda è più di un finalizzatore: prima, seconda punta o "trequartista"

Il classe 2000 arriva a Torino al posto di Kolo Muani e si candida per un ruolo da protagonista nello scacchiere di Tudor, ma prima dovrà fare "pace" con Bremer

01 Set 2025 - 10:59
© Getty Images

© Getty Images

La Juve si prepara ad accogliere Loïs Openda nelle ultime ore del mercato, ma il belga non è solo una soluzione last minute per colmare il vuoto lasciato in attacco dalla trattativa saltata col Psg per Kolo Muani. Da un punto di vista tecnico-tattico, infatti, il classe 2000 potrebbe rappresentare un colpo prezioso per Tudor. Oltre a giocare da prima punta, infatti, Openda è in grado di vestire anche i panni della seconda punta e di agire anche sulla trequarti partendo magari un po' più largo. Più di un finalizzatore, insomma.

Leggi anche

Mercato Juve LIVE: è fatta per Openda dal Lipsia, alle 12 visite mediche

Cresciuto nelle giovanili dello Standard Liegi prima e del Club Brugge poi, Openda ha debuttato tra i professionisti nel 2018, poi è andato a farsi le ossa in prestito al Vitesse fino al 2022, anno in cui si trasferisce a titolo definitivo al Lens. In Ligue 1 il belga disputa un grande campionato, segnando 21 gol e attirando le attenzioni del Lipsia, che nel 2023 lo acquista per 40 milioni di euro. In Germania Openda esordisce con una stagione super, mettendo a referto 28 gol e 7 assist in 45 presenze in tutte le competizioni. Più contenuto invece il contributo sottoporta del belga nella stagione successiva, chiusa con 13 gol e 11 assist ancora in 45 presenze. Numeri che da una parte confermano il feeling col gol del giocatore, ma anche la sua capacità di mettersi al servizio dei compagni e di rendersi utile anche in rifinitura

Leggi anche

Juve, il colpo è Zhegrova: c'è l'accordo con il Lille. Nico Gonzalez saluta e va all'Atletico

Alto 1.75 cm, veloce, abile in area e nell'uno contro uno, Openda è un attaccante duttile che può svariare su tutto il fronte offensivo. Non un colosso, certo. Ma uno che sa farsi valere nei duelli ravvicinati. Nel 3-4-2-1 di Tudor può ricoprire il ruolo di prima punta al posto di David o Vlahovic, ma piazzarsi anche sulla trequarti nella posizione di Conceiçao per creare la superiorità tra le linee. Una pedina interessante sotto l'aspetto tattico per dare più peso al reparto sia sotto l'aspetto del dinamismo, sia realizzativo

Leggi anche

Juve, Savona al Nottingham Forest: operazione da 15,5 mln, 12 mln di plusvalenza

Infine un aneddoto. Prima di portarlo alla Continassa, in casa Juve il nome di Openda era associato a un infortunio costato molto caro ai bianconeri. Proprio a seguito di uno scontro con l'attaccante durante Lipsia-Juve, Bremer aveva riportato infatti la rottura del crociato del ginocchio sinistro. Un ricordo che a Torino contano di cancellare velocemente e di sostituirlo con tanti gol in bianconero del belga.

juve
openda

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

00:28
Calciomercato live

Calciomercato live

01:27
Calciomercato live

Calciomercato live

01:51
Calciomercato live

Calciomercato live

02:30
Tra infortuni e mercato

Tra infortuni e mercato

00:33
MCH NKUNKU ALLA MADONNINA 29/8 MCH

Nkunku alla Clinica La Madonnina per le visite mediche

00:44
MCH ARRIVO NKUNKU A LINATE MCH

Milan, lo sbarco di Nkunku a Linate

01:58
Calciomercato live

Calciomercato: le novità della giornata

01:47
L'intreccio delle punte

Tutti a caccia dei bomber

02:02
Calciomercato live

Le punte al centro del mercato

02:04
Calciomercato live

Le ultimissime dal mercato

01:04
Calciomercato live

Calciomercato live

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

I più visti di Juventus

Juve, il colpo è Zhegrova: c'è l'accordo con il Lille. Nico Gonzalez saluta e va all'Atletico

Vlahovic

Juve, Vlahovic tra l'uno per cento Milan e una mossa a sorpresa: apre al rinnovo

Juve, che intreccio col Marsiglia: sfuma Zhegrova, Comolli si tuffa su Ceballos. Ma Xabi lo blocca

Juve, giornata decisiva per Kolo: c'è il rilancio e il Psg valuta l'ultima offerta

La Juve non molla Kolo Muani: Comolli prova un ultimo cambio di formula per convincere il Psg

Bennacer e Pellegrini

Manovre a centrocampo: la Juve pensa a Bennacer, il Milan valuta Pellegrini

Mercato ora per ora
Vedi tutti
13:39
Milan, 10 milioni al Wofsburg per Odogu
13:32
Juve, il Racing Santander in pressing per Facundo Gonzalez
13:24
Milan, ti ricordi Boniface? Può andare al Weder Brema
13:19
Fiorentina, si cerca una sistemazione per Richardson: due le opzioni
13:16
Il Como saluta Engelhardt: si trasferisce in Bundesliga