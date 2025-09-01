Juve, Openda è più di un finalizzatore: prima, seconda punta o "trequartista"

Cresciuto nelle giovanili dello Standard Liegi prima e del Club Brugge poi, Openda ha debuttato tra i professionisti nel 2018, poi è andato a farsi le ossa in prestito al Vitesse fino al 2022, anno in cui si trasferisce a titolo definitivo al Lens. In Ligue 1 il belga disputa un grande campionato, segnando 21 gol e attirando le attenzioni del Lipsia, che nel 2023 lo acquista per 40 milioni di euro. In Germania Openda esordisce con una stagione super, mettendo a referto 28 gol e 7 assist in 45 presenze in tutte le competizioni. Più contenuto invece il contributo sottoporta del belga nella stagione successiva, chiusa con 13 gol e 11 assist ancora in 45 presenze. Numeri che da una parte confermano il feeling col gol del giocatore, ma anche la sua capacità di mettersi al servizio dei compagni e di rendersi utile anche in rifinitura.