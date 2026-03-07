Giuntoli pronto al ritorno: dove potrebbe finire in Serie A

Dopo un anno di stop in seguito all'addio alla Juventus, Cristiano Giuntoli è ufficialmente pronto a riprendersi la scena. Il dirigente, rimasto ai box dopo l'esonero della scorsa estate, è stato avvistato a Londra: un segnale chiaro di come il Tottenham stia sondando seriamente il terreno per portarlo in Premier League. Ma le sirene inglesi non sono l'unica opzione sul tavolo. In Italia si fa sempre più concreta la pista che porta alla Roma: le recenti frizioni interne tra Massara e Gasperini potrebbero rimescolare le carte a Trigoria. Proprio la profonda stima del tecnico nerazzurro nei confronti di Giuntoli potrebbe rappresentare lo sprint decisivo per un suo approdo in giallorosso, aprendo un nuovo capitolo nella capitale. Lo scrive Il Giornale.