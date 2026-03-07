Futuro Dybala: rinnovo Roma congelato e tentazione Boca

Paulo Dybala e la Roma: futuro tutto da scrivere. Tra infortuni, contratto in scadenza e l'ombra del Boca Juniors, ecco cosa blocca il rinnovo della Joya.

07 Mar 2026 - 10:07

Il futuro di Paulo Dybala a Roma è diventato un rebus sospeso tra il campo e il cuore. La Joya, che sognava un finale di stagione da trascinatore per blindare il rinnovo di contratto, si trova oggi a fare i conti con l'ennesimo stop fisico che ha congelato ogni trattativa. Nonostante la disponibilità del giocatore a ridiscutere l'ingaggio pur di restare in giallorosso e inseguire un trofeo nella Capitale, la società ha scelto la linea della prudenza: nessuna firma e decisioni rimandate a giugno. In questo clima di incertezza, si fa sempre più forte il pressing del Boca Juniors, pronto a riportare Paulo in Argentina puntando sul forte richiamo emotivo. Un vero film ad alta tensione per i tifosi della Roma, che attendono di capire se il destino della maglia numero 21 sarà ancora all'Olimpico o dall'altra parte dell'oceano. Lo scrive il Corriere dello Sport.

