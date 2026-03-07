Juve, attenta: il Bayern prepara 150 milioni per Osimhen

Victor Osimhen domina in Turchia e attira il Bayern Monaco. Tra cifre record e il rifiuto all'Arabia Saudita, ecco il futuro dell'ex Napoli.

07 Mar 2026 - 12:20

Il mercato dei grandi numeri 9 torna a gravitare attorno al nome di Victor Osimhen. A 27 anni, l'ex attaccante del Napoli sta vivendo una stagione da record con la maglia del Galatasaray, trascinato da 10 reti in campionato e ben 7 sigilli in Champions League, tra cui quello pesantissimo che ha eliminato la Juventus. Numeri che hanno riacceso l'interesse del Bayern Monaco: l'allenatore Vincent Kompany, grande estimatore del nigeriano fin dai tempi del Charleroi, lo avrebbe indicato come l'erede ideale di un Harry Kane ormai trentaduenne. Sebbene il club turco lo valuti non meno di 150 milioni di euro e il giocatore percepisca un ingaggio da 20 milioni netti a stagione, il Bayern riflette seriamente sull'investimento. Restano invece fredde le piste che portano al PSG e alla Premier League, mentre l'Arabia Saudita continua a incassare il "no" del centravanti, che piace anche alla Juventus, deciso a restare protagonista nel calcio europeo. Lo scrive Footmercato.

