MANOVRE BIANCONERE

La Juve si muove: pronti i rinnovi di Vlahovic e Spalletti e caccia ai rinforzi

Si sta valutando un nome per ogni reparto a partire da quello del portiere

05 Mar 2026 - 09:04
C'è da conquistare un posto in Champions League ma la dirigenza della Juve si sta già muovendo per la prossima stagione. Partendo alla guida tecnica. Come riporta Tuttosport, ancora non si è parlato con Spalletti della durata del prossimo contratto "un anno, due o tre poco cambia in termini di fiducia da parte della dirigenza. Luciano non pretende di indicare dei nomi per la Juve che verrà ed è consapevole che il budget dipenda dall’approdo o meno in Champions, ma vuole essere aggiornato quotidianamente, partecipando attivamente a ogni mossa del club, chiedendo 4-5 rinforzi di spessore, solo gente che possa alzare il livello".

A questo proposito sia l'allenatore che la società sono convinti di ripartire da Dusan Vlahovic. Certo, molto dipenderà dalle condizioni fisiche che saranno valutate molto presto, visto che il serbo è pronto al rientro, ma è sicuro che ci si siederà quanto prima al tavolo delle trattative con Darko Ristic, il suo agente, per fissare i dettagli del rinnovo. Un rinnovo che non potrà però prescindere dalla scelta del serbo di ridursi, anche in modo consistente, l'ingaggio faraonico che percepisce al momento. 

C'è poi il capitolo nuovi arrivi, a partire dal delicato ruolo del portiere. Nei giorni scorsi si era parlato di Noah Atubolu, tedesco, portiere del Friburgo, classe 2002, che si sta mettendo in mostra come uno dei migliori interpreti del ruolo in questa stagione europea. Alla Juve, come all'Inter, è stato accostato anche il nome di Alison Becker, ex della Roma ed estremo difensore del Liverpool, con cui ha un altro anno di contratto. Nelle idee della dirigenza c'è comunque la volontà di puntare su nomi giovani. Piace, per esempio, un trequartista classe 2007, che è sui taccuini dei più importanti club europei. Si chiama Kerim Alajbegovic, è nato a Colonia e gioca nel Salisburgo. E' un trequartista, seconda punta, che per molti ha parecchi tratti in comune con Kenan Yildiz. 

juve
vlahovic
spalletti

