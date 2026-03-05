La Juve si muove: pronti i rinnovi di Vlahovic e Spalletti e caccia ai rinforzi

C'è poi il capitolo nuovi arrivi, a partire dal delicato ruolo del portiere. Nei giorni scorsi si era parlato di Noah Atubolu, tedesco, portiere del Friburgo, classe 2002, che si sta mettendo in mostra come uno dei migliori interpreti del ruolo in questa stagione europea. Alla Juve, come all'Inter, è stato accostato anche il nome di Alison Becker, ex della Roma ed estremo difensore del Liverpool, con cui ha un altro anno di contratto. Nelle idee della dirigenza c'è comunque la volontà di puntare su nomi giovani. Piace, per esempio, un trequartista classe 2007, che è sui taccuini dei più importanti club europei. Si chiama Kerim Alajbegovic, è nato a Colonia e gioca nel Salisburgo. E' un trequartista, seconda punta, che per molti ha parecchi tratti in comune con Kenan Yildiz.