Il Psg cambia idea: Kolo Muani va al Tottenham in prestito con diritto

Alla fine di un lunghissimo tira e molla con Comolli, dunque, il Psg è dovuto scendere a compromessi e , dopo aver registrato il via libera del giocatore, in poche ore ha raggiunto un'intesa con gli Spurs per un prestito con diritto di riscatto. Per completare l'operazione mancano solo visite mediche e firma, ma Kolo Muani sta raggiungendo Londra per completare le ultime formalità e mettere tutto nero su bianco per iniziare la sua nuova avventura in Premier.