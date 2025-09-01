Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
SVOLTA CLAMOROSA

Il Psg cambia idea: Kolo Muani va al Tottenham in prestito con diritto

Dopo aver respinto il pressing della Juve per mesi, il club parigino ha deciso di accettare la formula offerta dagli Spurs

01 Set 2025 - 16:09

Clamoroso dietrofront del Psg su Kolo Muani. Dopo aver respinto per mesi le formule offerte dalla Juve per l'attaccante, a poche ore dal gong del calciomercato il club parigino ha cambiato idea sulla questione, aprendo le porte al Tottenham per un prestito con diritto di riscatto. Un vero e proprio colpo di scena vista la rigidità mostrata finora dai dirigenti del Psg relativa alla volontà di cedere il calciatore soltanto a titolo definitivo. Ma anche una necessità. Dopo la virata bianconera su Openda e visto l'ingaggio importante chiesto dalla punta, infatti, a Parigi trovare una soluzione definitiva per Kolo Muani in tempi strettissimi era praticamente impossibile

Leggi anche

Mercato Juve LIVE: è fatta per Openda dal Lipsia, alle 12 visite mediche

Alla fine di un lunghissimo tira e molla con Comolli, dunque, il Psg è dovuto scendere a compromessi e , dopo aver registrato il via libera del giocatore, in poche ore ha raggiunto un'intesa con gli Spurs per un prestito con diritto di riscatto. Per completare l'operazione mancano solo visite mediche e firma, ma Kolo Muani sta raggiungendo Londra per completare le ultime formalità e mettere tutto nero su bianco per iniziare la sua nuova avventura in Premier. 

Leggi anche

Juve, Openda è più di un finalizzatore: prima, seconda punta o "trequartista"

psg
kolo muani
tottenham

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:02
Calciomercato live

Le punte al centro del mercato

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

00:28
Calciomercato live

Calciomercato live

01:27
Calciomercato live

Calciomercato live

01:51
Calciomercato live

Calciomercato live

02:30
Tra infortuni e mercato

Tra infortuni e mercato

00:33
MCH NKUNKU ALLA MADONNINA 29/8 MCH

Nkunku alla Clinica La Madonnina per le visite mediche

00:44
MCH ARRIVO NKUNKU A LINATE MCH

Milan, lo sbarco di Nkunku a Linate

01:58
Calciomercato live

Calciomercato: le novità della giornata

01:47
L'intreccio delle punte

Tutti a caccia dei bomber

02:02
Calciomercato live

Le punte al centro del mercato

I più visti di Calcio Estero

Gli esoneri fanno ricco Mourinho: incassati oltre 100 milioni dalle buonuscite

Mourinho non si qualifica per la Champions e il Fenerbahce lo licenzia: addio dopo poco più di un anno

Il Milan ha scelto Akanji per la difesa: il nodo è l'ingaggio

Chelsea, mercato da record non solo in entrata: cessioni da oltre 200 milioni

Bayern Monaco shock: deciso l'esonero di Nagelsmann, al suo posto subito Tuchel

Bayern, ufficiale il cambio in panchina: addio Nagelsmann, ecco Tuchel

Mercato ora per ora
Vedi tutti
16:28
Milan, visite in corso per Chukwueze con il Fulham
16:24
Milan, buone notizie dall'Inghiterra: si sblocca Guehi al Liverpool
16:22
Inter, raggiunta l'intesa con il Marsiglia per Pavard: cifre e formule
16:16
Niente Serie A per Enciso: ufficiale la firma con lo Strasburgo
16:11
Roma, bloccata la cessione di Baldanzi al Verona