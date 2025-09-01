Il Psg cambia idea: Kolo Muani va al Tottenham in prestito con diritto

Dopo aver respinto il pressing della Juve per mesi, il club parigino ha deciso di accettare la formula offerta dagli Spurs
Clamoroso dietrofront del Psg su Kolo Muani. Dopo aver respinto per mesi le formule offerte dalla Juve per l'attaccante, a poche ore dal gong del calciomercato il club parigino ha cambiato idea sulla questione, aprendo le porte al Tottenham per un prestito con diritto di riscatto. Un vero e proprio colpo di scena vista la rigidità mostrata finora dai dirigenti del Psg relativa alla volontà di cedere il calciatore soltanto a titolo definitivo. Ma anche una necessità. Dopo la virata bianconera su Openda e visto l'ingaggio importante chiesto dalla punta, infatti, a Parigi trovare una soluzione definitiva per Kolo Muani in tempi strettissimi era praticamente impossibile.
Alla fine di un lunghissimo tira e molla con Comolli, dunque, il Psg è dovuto scendere a compromessi e , dopo aver registrato il via libera del giocatore, in poche ore ha raggiunto un'intesa con gli Spurs per un prestito con diritto di riscatto. Per completare l'operazione mancano solo visite mediche e firma, ma Kolo Muani sta raggiungendo Londra per completare le ultime formalità e mettere tutto nero su bianco per iniziare la sua nuova avventura in Premier.
