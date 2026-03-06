Osimhen e la Juventus, il presidente del Galatasaray: "Non c'è una clausola di rescissione"

Con 17 gol e 6 assist in 25 presenze stagionali, Victor Osimhen sta vivendo un’altra annata di grande livello con la maglia del Galatasaray ma il suo futuro potrebbe essere lontano dalla Turchia. Quello dell'attaccante nigeriano è un profilo che fa gola a molti grandi club e non è un mistero che piaccia anche alla Juventus, che è a caccia di un grande numero 9 e in passato ci ha già provato, come confermato dallo stesso giocatore. Nei giorni della doppia sfida di Champions League, i rumors su un possibile approdo di Osimhen a Torino sono aumentati molto alimentati anche dalle parole dell'ex Napoli, che ha mostrato tutta la propria stima verso il club bianconero.