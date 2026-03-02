Juve-Vlahovic, incontro e buon feeling: prossime settimane decisive per il rinnovo

D'altronde, Spalletti chiedeva un attaccante vero già dalla sessione di gennaio e la società non è riuscita a regalarglielo. Con David che si è adattato solo a metà nel calcio italiano e Openda di fatto bocciato per il rendimento non all'altezza, l'acquisto migliore per l'estate potrebbe trovarsi già a Torino. Senza alcun esborso per il cartellino.