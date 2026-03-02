Juve-Vlahovic, incontro e buon feeling: prossime settimane decisive per il rinnovo
Nella scorsa settimana il primo faccia a faccia, l'attaccante serbo ragiona e vuole prima ascoltare i bianconeri. Le parti ora possono venirsi incontro
Juve-Vlahovic ancora insieme? Non è più uno scenario impossibile come appariva solo qualche mese fa. Le parti si sono riavvicinate in modo costante nell'ultimo periodo, ovvero quello in cui l'attaccante serbo è rimasto ai box per l'infortunio all'adduttore sinistro.
Ora che il rientro in campo si avvicina (possibile panchina contro il Pisa o l'Udinese), anche la possibilità di rinnovo non è più così lontana. A pochi mesi dalla scadenza del contratto fissata per giugno 2026, la dirigenza bianconera e l'entourage del giocatore hanno intrapreso un dialogo positivo.
Già Chiellini aveva aperto alla possibilità di una nuova trattativa, poi l'incontro di settimana scorsa, a margine dell'eliminazione juventina dalla Champions League. Da registrare un'apertura importante da parte di entrambi, anche se la voglia di venirsi incontro dovrà tradursi in un non semplice accordo economico.
Vlahovic ha intanto lanciato un segnale forte: prima di ascoltare eventuali offerte da altre squadre, in particolare dall'estero, vuole sentire la proposta bianconera per capire se ci sono i margini di allungare un matrimonio iniziato nel 2022. Conferma che non ha trovato accordi con altre società.
Nelle prossime settimane, proprio quando il numero 9 raggiungerà i compagni in campo dopo più di 3 mesi per partecipare alla lotta per la qualificazione Champions, si entrerà nella fase decisiva del dialogo. L'esito non è scontato, ma la partita è aperta, a differenza di quanto si raccontava a inizio stagione.
D'altronde, Spalletti chiedeva un attaccante vero già dalla sessione di gennaio e la società non è riuscita a regalarglielo. Con David che si è adattato solo a metà nel calcio italiano e Openda di fatto bocciato per il rendimento non all'altezza, l'acquisto migliore per l'estate potrebbe trovarsi già a Torino. Senza alcun esborso per il cartellino.