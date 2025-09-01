Mercato Juve, ultimo giorno LIVE: è fatta per Openda dal Lipsia

JUVE, PRESO OPENDA: I DETTAGLI

Vista la difficoltà nell'operazione per il ritorno in bianconero di Kolo Muani dal Psg, la dirigenza bianconera ha virato sul nazionale belga del Lipsia, classe 2000, e ha chiuso la trattativa in tempo record sulla base di un prestito oneroso da 4 milioni con obbligo di riscatto da circa 47 milioni di euro. Il giocatore - per cui è pronto un contratto fino al 2030 di 4 milioni di euro all'anno - è atteso per le visite mediche alle ore 12. Openda è cresciuto nelle giovanili dello Standard Liegi e acquistato nel 2015 dal Bruges, che lo ha fatto debuttare tra i professionisti. Nel 2020 il trasferimento al Vitesse e poi nel 2022 al Lens, dove in una stagione in Ligue 1 ha messo a segno 21 gol. Nell'estate 2023 è stato acquistato dal Lipsia per 42 milioni di euro: 28 gol nella prima stagione (24 in Bundesliga) e 9 nell'ultima.