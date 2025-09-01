Mercato Juve, ultimo giorno LIVE: è fatta per Openda dal Lipsia

Virata sul belga dopo le difficoltà ad arrivare a Kolo Muani: arriva in prestito con obbligo. C'è anche Zhegrova, tentativo last minute per un terzino
Nell'ultimo giorno di mercato, la Juve ha il nuovo attaccante: Lois Openda. Vista la difficoltà nell'operazione per il ritorno in bianconero di Kolo Muani dal Psg, la dirigenza bianconera ha virato sul nazionale belga del Lipsia, classe 2000, e ha chiuso la trattativa in tempo record sulla base di un prestito con obbligo di riscatto per circa 50 milioni totali. Per la Juventus arriva anche Zhegrova, anche per lui oggi le visite, mentre c'è un tentativo last minute per la fascia destra: piace Clauss del Nizza.
ZHEGROVA ARRIVATO ALLE 10, ORA LE VISITE
Alle 10 è arrivato a Torino Zhegrova, preso dal Lille per 22 milioni di euro bonus compresi (dovrebbe essere compresa anche una percentuale sulla futura rivendita). L'ala kosovara classe 1999 ora farà le visite mediche e metterà la firma sul contratto fino al 2030 con ingaggio da 2,5 milioni di euro a stagione.
TENTATIVO LAST MINUTE PER CLAUSS DEL NIZZA
La dirigenza bianconera sta provando a chiudere per il terzino destro del Nizza Jonathan Clauss, classe 1992. Un giocatore che può garantire qualità ed esperienza.
JUVE, PRESO OPENDA: I DETTAGLI
Vista la difficoltà nell'operazione per il ritorno in bianconero di Kolo Muani dal Psg, la dirigenza bianconera ha virato sul nazionale belga del Lipsia, classe 2000, e ha chiuso la trattativa in tempo record sulla base di un prestito oneroso da 4 milioni con obbligo di riscatto da circa 47 milioni di euro. Il giocatore - per cui è pronto un contratto fino al 2030 di 4 milioni di euro all'anno - è atteso per le visite mediche alle ore 12. Openda è cresciuto nelle giovanili dello Standard Liegi e acquistato nel 2015 dal Bruges, che lo ha fatto debuttare tra i professionisti. Nel 2020 il trasferimento al Vitesse e poi nel 2022 al Lens, dove in una stagione in Ligue 1 ha messo a segno 21 gol. Nell'estate 2023 è stato acquistato dal Lipsia per 42 milioni di euro: 28 gol nella prima stagione (24 in Bundesliga) e 9 nell'ultima.
Commenti (0)