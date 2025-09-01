Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
juventus
HomeMercatoVideoFotoRosa
LIVE

MOSSE BIANCONERE

Mercato Juve, ultimo giorno LIVE: è fatta per Openda dal Lipsia

Virata sul belga dopo le difficoltà ad arrivare a Kolo Muani: arriva in prestito con obbligo. C'è anche Zhegrova, tentativo last minute per un terzino

01 Set 2025 - 10:19

Nell'ultimo giorno di mercato, la Juve ha il nuovo attaccante: Lois Openda. Vista la difficoltà nell'operazione per il ritorno in bianconero di Kolo Muani dal Psg, la dirigenza bianconera ha virato sul nazionale belga del Lipsia, classe 2000, e ha chiuso la trattativa in tempo record sulla base di un prestito con obbligo di riscatto per circa 50 milioni totali. Per la Juventus arriva anche Zhegrova, anche per lui oggi le visite, mentre c'è un tentativo last minute per la fascia destra: piace Clauss del Nizza.

ZHEGROVA ARRIVATO ALLE 10, ORA LE VISITE
Alle 10 è arrivato a Torino Zhegrova, preso dal Lille per 22 milioni di euro bonus compresi (dovrebbe essere compresa anche una percentuale sulla futura rivendita). L'ala kosovara classe 1999 ora farà le visite mediche e metterà la firma sul contratto fino al 2030 con ingaggio da 2,5 milioni di euro a stagione.

TENTATIVO LAST MINUTE PER CLAUSS DEL NIZZA
La dirigenza bianconera sta provando a chiudere per il terzino destro del Nizza Jonathan Clauss, classe 1992. Un giocatore che può garantire qualità ed esperienza.

JUVE, PRESO OPENDA: I DETTAGLI
Vista la difficoltà nell'operazione per il ritorno in bianconero di Kolo Muani dal Psg, la dirigenza bianconera ha virato sul nazionale belga del Lipsia, classe 2000, e ha chiuso la trattativa in tempo record sulla base di un prestito oneroso da 4 milioni con obbligo di riscatto da circa 47 milioni di euro. Il giocatore - per cui è pronto un contratto fino al 2030 di 4 milioni di euro all'anno - è atteso per le visite mediche alle ore 12. Openda è cresciuto nelle giovanili dello Standard Liegi e acquistato nel 2015 dal Bruges, che lo ha fatto debuttare tra i professionisti. Nel 2020 il trasferimento al Vitesse e poi nel 2022 al Lens, dove in una stagione in Ligue 1 ha messo a segno 21 gol. Nell'estate 2023 è stato acquistato dal Lipsia per 42 milioni di euro: 28 gol nella prima stagione (24 in Bundesliga) e 9 nell'ultima.

juventus
live
mercato
ultimo giorno

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:46
MCH ARRIVO PICCOLI A FIRENZE MCH

Fiorentina, ecco Piccoli: "Faremo una grande stagione"

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

00:28
Calciomercato live

Calciomercato live

01:27
Calciomercato live

Calciomercato live

01:51
Calciomercato live

Calciomercato live

02:30
Tra infortuni e mercato

Tra infortuni e mercato

00:33
MCH NKUNKU ALLA MADONNINA 29/8 MCH

Nkunku alla Clinica La Madonnina per le visite mediche

00:44
MCH ARRIVO NKUNKU A LINATE MCH

Milan, lo sbarco di Nkunku a Linate

01:58
Calciomercato live

Calciomercato: le novità della giornata

01:47
L'intreccio delle punte

Tutti a caccia dei bomber

02:02
Calciomercato live

Le punte al centro del mercato

02:04
Calciomercato live

Le ultimissime dal mercato

01:04
Calciomercato live

Calciomercato live

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

00:59
Calciomercato Napoli

Calciomercato Napoli

01:46
MCH ARRIVO PICCOLI A FIRENZE MCH

Fiorentina, ecco Piccoli: "Faremo una grande stagione"

I più visti di Juventus

Juve, il colpo è Zhegrova: c'è l'accordo con il Lille. Nico Gonzalez saluta e va all'Atletico

Vlahovic

Juve, Vlahovic tra l'uno per cento Milan e una mossa a sorpresa: apre al rinnovo

Juve, che intreccio col Marsiglia: sfuma Zhegrova, Comolli si tuffa su Ceballos. Ma Xabi lo blocca

Bennacer e Pellegrini

Manovre a centrocampo: la Juve pensa a Bennacer, il Milan valuta Pellegrini

Juve, giornata decisiva per Kolo: c'è il rilancio e il Psg valuta l'ultima offerta

La Juve non molla Kolo Muani: Comolli prova un ultimo cambio di formula per convincere il Psg

Mercato ora per ora
Vedi tutti
10:33
Roma, l'Aston Villa in pressing per Sancho
10:28
Juve: Kolo Muani verso la Premier, O'Riley al Marsiglia
10:11
Juventus, fatta per Openda, oggi le visite mediche
10:07
Cagliari, visite per Zé Pedro e Juan Rodríguez
10:06
Udinese, fatta per Sanchez al Siviglia