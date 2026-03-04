La Juve balla sulle punte: dall'affare Vlahovic allo "sgarbo" Malen

E proprio la sfida a distanza e decisiva con la Roma per un posto in Champions potrebbe condizionare il futuro dell'olandese. Malen è in giallorosso in prestito con diritto, ma per riscattarlo la Roma ha bisogno dei soldi della Champions. Senza, visti i paletti imposti dal FFP, difficilmente potrebbe riuscire a tenerselo. Se quindi la Juve riuscisse a strappare il quarto posto ai giallorossi, anche un'eventuale trattativa con Malen non sarebbe fantascienza. Posto che, e non è da sottovalutare, anche i bianconeri hanno e avranno bisogno di fare cassa con David e Openda, quest'ultimo tra l'altro pagato uno sproposito.



Certamente però il sogno di ripartire per la prossima stagione con Yildiz, Vlahovic e Malen sposterebbe gli obiettivi molto più in là alzando l'asticella in zona scudetto dopo tanti anni di assenza. Prima, però, è necessario chiudere questa stagione al meglio provando a entrare nelle prime quattro. Il pareggio in extremis di Roma ha tenuto la corsa a un posto Champions aperta. Il margine di errore, però, adesso è davvero minimo. E se la Juve vuole tornare Juve, anche sul mercato, non può più sbagliare nulla.