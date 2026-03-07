Juventus e Spalletti insieme: ecco quando arrivano firma e annuncio del rinnovo

Il legame tra la Juventus e Luciano Spalletti sta per essere blindato ufficialmente. Dopo la sfida contro il Pisa, che coincide con il compleanno del tecnico, l'agenda della Continassa prevede un appuntamento decisivo: la prossima settimana, infatti, è atteso l'incontro risolutore per mettere nero su bianco il prolungamento del contratto. Nonostante l'accordo attuale scada a giugno, la volontà di proseguire insieme è totale, basata su un'armonia che va oltre i risultati immediati. L'annuncio ufficiale arriverà a stretto giro dopo il faccia a faccia con la dirigenza, con le parti che discuteranno se optare per un biennale o un rinnovo fino al 2027. "In settimana ci incontreremo con la società", ha confermato Spalletti, pronto a guidare la ripartenza bianconera verso la Champions e oltre, senza forzature o clausole unilaterali, ma con una sintonia d'intenti che profuma di futuro. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.