Da Bernardo Silva a Lewandowski: come potrebbe cambiare la Juve per puntare allo scudetto

In Serie A, meglio di lui, da quando si è insediato a fine ottobre, hanno fatto solo i prossimi campioni d'Italia dell'Inter con 60 punti. Al momento, quello è il verdetto del campo e quindi il gap da colmare. Spalletti è rimasto solo dopo aver ricevuto dalla società le garanzie che il club farà un mercato ambizioso per provare a puntare allo scudetto. Anche le recenti parole dell'Ad Comolli vanno in quella direzione.